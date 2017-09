Más concienciación

El monumental atasco registrado en un canal de la red de saneamiento de Donostia, por la acumulación de un considerable volumen de toallitas higiénicas de desecho, es consecuencia de un uso indebido de estos productos, cuyo destino no puede ser su evacuación a través de los inodoros de los baños. Esta es una práctica probablemente cómoda, pero totalmente desaconsejable, ya que el riesgo inmediato que encierra esta mala práctica, no es otro que el de acabar provocando atascos como los sufridos estos días en la red de saneamiento de Donostia. Lo ocurrido no es fruto de un mal hábito que solo afecta a la capital guipuzcoana, sino que es una costumbre demasiado extendida. Este proceder demanda apelar a la responsabilidad compartida del conjunto de la ciudadanía, ya que solo una sensibilización superior sobre la inconveniencia de esta costumbre, puede contribuir a evitar la reiteración de un problema que provoca penosas consecuencias medioambientales. El uso extendido de toallitas higiénicas exige una elevada concienciación sobre los límites que debería tener su tratamiento como residuo.