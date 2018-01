Compañeros vitalicios

Anda por ahí una frase -creo recordar que de Pío Baroja- en la que se lamenta su autor de haber leído ya a Dostoievsky y haber perdido así la ocasión de poder leerle por primera vez, que es la fetén.

Puede ser que, en parte, ése su autor, tenga razón, puesto que, inconmensurable en sus propuestas narrativas tanto como en el discurrir laberíntico de contarnos las vicisitudes de las pasiones humanas; con una profusa lista de héroes, heroínas, víctimas y predadores, etc -que por ahí andan en mixta compañía y caterva procesionaria, digamos por un decir los hermanos Karamazov, Raskolnikov y Marmeladov, Smerdiakov, hasta su mismo alter ego Alekséi Ivánovich de ‘El jugador’, la joven Nástenka y sus desleídos amantes, enamorados y, prometidos, etc, de aquellas ‘Noches blancas’ de San Petersburgo tan espiritualizadas por un cielo inapagable- el gran Fiódor Mijáilovich Dostoievski (1821-1881), merece sin duda esa gran consideración que de esa frase se desprende, pero, a pesar de ello, no obsta para que se trate o se sea, simplemente, de una especie de espasmo de voluntad contrariada a la que llegan algunas mentes tan acaparadoras que ponen en demasiada alta estima, según creo, un fenómeno tan fútil, y en ocasiones hasta tan desagradable, y, por supuesto tan inmaduro, de la rotura o pérdida de la virginidad. Y, lo que de Dostoievski puede decirse en ese un tanto apartado renglón de las neuronas de la memoria, igualmente se pudiera decir de otros muchos autores y obras que bajo nuestros ojos y por nuestras manos pasaron, horas y días, semanas y meses y años leyendo que leyendo. En unos primeros tiempos, todo lo que nuestra capacidad captaba bien sea por compras o encuentros casuales.

Sin embargo, no deja de ser una cita de mal enfoque, y a corroborarlo viene esa pasión que, a la vuelta de los años nos viene a tentar como ningún diablo pudiera ganarla en seducción: la llamada de los viejos papeles tan conocidos y que tan gran alegría nos producen pues, con ellas, puede navegarse a dos bandas: a la vieja, que nos hace recordar aquel viejo tiempo con su especial fruición de primer encuentro y la nueva, en la que gozosos nos sumergimos.

Claro está que cuando se trata de lecturas inolvidables que superan con creces, en general, a las de nuevo cuño, posiblemente haya que fijar más la atención y el aprecio en esos viejos textos y en sus autores que tanta compañía nos hicieron y más nos siguen haciendo ahora que amigos los consideramos cuando aquellos de carne y hueso que tuvimos, los más de ellos (si no todos) ya se nos despidieron.

Amigos digo, y ‘amigos’ los llamaba aquel célebre escritor ruso, Dimitri Sergeievich Merejkovsky (1865-1941) que escribíase de él, en la solapa de aquellos de sus libros publicados por la Editorial Espasa Calpe en su Colección Austral, que unía «a su místico fondo eslavo una gran cultura occidental, antigua y moderna, pues de igual modo admiraba a Ibsen y a Nietzsche que se adentraba en el Renacimiento italiano o en la tradición greco-romana, había debutado en la literatura como poeta simbolista, pero pronto se dedicó a biografiar épocas y personajes del pasado, logrando con sus obras hacerse famoso» y que con el titulado ‘Compañeros eternos’ escribió semblanzas biográficas, análisis literarios, estudios breves (pero no por eso hueros sino muy profundos) de Calderón, Cervantes, Byron, Napoleón, Goethe, Ibsen, Turgueniev y Flaubert, que se resalta en ese breve compendio de vida y trabajo, como ‘Resurrector cálido y expresivo de las vidas de estos en el arte’, y a los que admiraba tanto, que si con Calderón y Cervantes rinde pleitesía al Siglo de Oro español, hace posar a Byron con su escudo de armas y su lema ‘Crede Byron’ (Cree en Byron), que «basta, en efecto, creer en él para comprenderle»; mientras que a Napoleón le sitúa en Santa Elena pues que «es más fácil juzgarle por lo que fue su fin, su pérdida, que por el principio y el curso de su vida»; a Goethe, naturalmente, entre melmothiano y faústico; a Ibsen cono ávido lector de Salustio y los discursos de Cicerón contra la imagen tenebrosa y seductora del conspirador Catilina; a Turgueniev ante dos cariátides gigantes como Tolstoi y Dostoievsky que nos ocultan su figura pero haciendo ver, con radiante acierto, que «Tolstoi pronuncia un nombre de hombre y todo el mundo siente que no es solamente un hombre. Dostoievsky pronuncia el nombre de Dios, y todo el mundo siente que no es solamente un Dios. Turgueniev se calla y, al callarse, se aproxima más a Cristo que Tolstoi y Dostoievsky»; a Flaubert masticando su fidelidad a su lema supremo de que «El arte está por encima de la vida».

Ocho ‘compañeros eternos’, que, colocándonos ante esta propuesta de eternidad, quizás resulta que llegamos en punto y a la hora -en la mejor sazón- a pedirle prestado su título para aquí usarlo pero haciendo la salvedad de cambiar lo eterno ni siquiera por lo eviterno, sino así, simplemente, ‘compañeros vitalicios’ como tantos y tantos de los que nos fuimos aprovisionando lectura tras lectura.