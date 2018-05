Cien miqueletes para Gipuzkoa

La llegada de un centro de cambio climático a Gipuzkoa es un acontecimiento que no debemos minimizar ni dejar de lado. Es el reflejo de que en esta sociedad plural hay temas que nos afectan a todos y en los que mostramos un compromiso sereno con las generaciones futuras que, hoy no están en la mesa de negociación pero, dependen de nosotros para que mañana Gipuzkoa sea un lugar mejor donde vivir.

Sería injusto salir como las hienas a la plaza pública y descalificar una propuesta tan acicalada. ¿A quién no le preocupa el cambio climático o le afecta el medio ambiente en alguno de sus extremos? De nada importa a estas alturas que el Gobierno Vasco se comprometiera a invertir 50 millones de euros para sanear los ríos guipuzcoanos antes del 2011 y la cosa haya quedado aplazada al 2027. Tampoco sirve recordar cuando propusimos impulsar un acuerdo para ampliar la incineradora de Bizkaia y ahorrarnos unos buenos millones aquí en Gipuzkoa. Ni valorarlo hicieron.

Pero el camino del arrepentimiento en busca del perdón es una antigua costumbre y el gobierno del PNV-PSE no son menos que cualquiera. Ahora sólo necesitan tres millones de euros para adaptar un espacio en el que situar el nuevo centro del cambio climático que -para los más morbosos- va estar pared con pared con la incineradora, y costear una veintena de buenos sueldos con sus catorce pagas durante todos los años hasta que acabemos con el cambio climático.

El mayor de los problemas es cuando una solución no es solución, sino problema. ¿Necesitamos un centro de cambio climático en Gipuzkoa? Rotundamente no, y aquí se podría decir muchas cosas que justificasen la respuesta que doy pero me voy a quedar con la más sencilla de explicar, la que debiera haber acabado con la ocurrencia desde el primer minuto, cuando de buena mañana alguien apareció por la Diputación con esta cantinela: ¡Ya existe un centro de cambio climático en el País Vasco!

Sí, tiene el moderno nombre de Bc3 y está ubicado en Bizkaia. Si estuviera en Gipuzkoa, el ridículo sería todavía mayor, imagínese… Este instituto lo fundaron entre Ihobe, Ikerbasque y la UPV: dos sociedades que se sustentan con sus impuestos y la universidad pública.

Ahora la siguiente pregunta debería ser ¿lo sabe el gobierno que lo propone? De nuevo la respuesta viene con fuerza: rotundamente sí. Lo sé porque ellos mismo han anunciado la colaboración del futuro centro del cambio climático de Gipuzkoa con el Bc3. Lo han hecho a mala fe -como se hace engaño o burla- definiendo el centro vasco como un organismo de estudio del clima. Algo sin pies ni cabeza cuando lo que acompaña al nombre de Bc3 es 'Klima Aldaketa Ikergai'. Y esto no se le escapa a nadie, por más que entre los nacionalistas haya también gentes que no hablan euskera.

La consecuencia peor de una mala solución es que impides que las buenas tengan cabida. Hay muchas cosas que se pueden hacer para mejorar nuestro medio ambiente y el entorno en el que vivimos los guipuzcoanos. Cosas de verdad. Por ejemplo, existe una sección de la Ertzaintza que se paga con el dinero de todos los vascos y solo opera en Álava. Cien agentes que conforman el tradicional cuerpo de miñones. En Gipuzkoa, en cambio, nuestra policía foral, los miqueletes, son un cuerpo de cuatro agentes. Sí, cuatro.

Entre tanto, organizaciones ecologistas ponen el grito en el cielo, y no les falta razón, porque el Gobierno Vasco no dota de medios a la Ertzaintza para ocuparse de los delitos contra el medio ambiente y la fauna. En alguna reunión con representantes de estas asociaciones he comprobado el respeto que le tienen al Seprona, el cuerpo especial de la Guardia Civil para este tipo de delitos sin competencia en el País Vasco, pero con una gran consideración por parte de todos allí donde ejerce.

¿Qué les parecería, para empezar, que nuestra Diputación exigiese para Gipuzkoa lo mismo que ya existe en Álava? Cien agentes para destinarlos a la lucha contra los delitos de medio ambiente y la fauna. Y, como ya hacen los miñones alaveses, pueden cumplir funciones de protección civil y colaborar con las policías municipales. Si en Álava son útiles, en Gipuzkoa más de lo mismo. Cien miqueletes para Gipuzkoa que no deben costarnos un duro más de los que ya ponemos. Eso sería lo justo.

Pero si a los señores que dirigen este barco les entra canguelo porque en el Gobierno Vasco pesa más Sabin Etxea que los mismísimos guipuzcoanos, hay más cosas que pueden hacerse: pensemos en todas esas fábricas y antiguas empresas abandonadas en la proximidad de poblaciones guipuzcoanas y ocupando espacios contaminados cerca de nuestros ríos. Un diputado general valiente y ocupado en estos asuntos se apresuraría por liderar y dirigir un plan para recuperar y descontaminar ese suelo y, junto a los ayuntamientos, convertirlos en espacios habitables para los vecinos.

En definitiva, como en todos, hay muchas formas de gobernar. Podemos seguir adelante con la ocurrencia de PNV-PSE y crear una estructura eterna para sacar informes, haciendo como si no existiese el centro del cambio climático del País Vasco, o podemos hacer algo para mejorar nuestro entorno y proteger la naturaleza recuperando nuestro cuerpo foral que, en coordinación con los basozainas, puede estar a la vanguardia en la protección del medio ambiente y, como si fuese poca cosa, mejoramos la vida de los vecinos de Gipuzkoa. Ya saben: cosas de verdad.