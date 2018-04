Cataluña: ¿Qué hacer?

La cuestión catalana se ha convertido en un laberinto del que cada vez parece más difícil salir. Los discursos de los dos bloques (el denominado constitucionalista o no independentista, y el independentista o secesionista) no sólo no tienen aspectos comunes, sino que ni siquiera se tocan. Ambos andan disputándose la 'mitad más uno', pero considero que esa 'mayoría' (de cualquiera de los dos grupos) es irrelevante para la solución del problema. Cada uno de ellos intentará ganar, y si gana, el otro querrá invertir la posición, y si este logra imponerse, el otro hará lo mismo, y así, sucesivamente. Pero siempre con la presencia de dos grupos potentes, diferenciados y contrarios, perpetuando en el tiempo la división social. Hay que salir de ese bucle infernal. Eso no es solución.

La problemática catalana no es hoy en día una sola cuestión 'política', sino un auténtico asunto 'social'. La división social es tan importante que toda medida que pretenda adoptarse como solución ha de eliminar o, cuando menos, minimizar sustancialmente esa fractura del pueblo. Si no, no es solución. En mi opinión, si se quiere poner remedio al problema se han de buscar consensos generalizados en la sociedad y, por tanto, entre ambos grupos, con el horizonte de buscar lo que sea mejor para llegar a un acuerdo amplio, aunque no recoja todo lo que cada uno desee. Antes de presentarlo al Estado para su encaje jurídico, incluso a través de una reforma constitucional.

Desde esta perspectiva, ni Europa ni la ONU son solución. El problema de la división social se ha de resolver 'en casa', donde se encuentran los bloques enfrentados. Y considero que tampoco son solución las condenas penales (prisión,…) que puedan imponerse a personas independentistas por la presunta comisión de delitos. El imperio de la ley puede exigir tales condenas, pero no logrará eliminar la división social.

En esta dinámica, conviene recordar que un elemento básico en toda negociación (al menos en la profesional) es no proponer a la otra parte lo que esta no pueda o no quiera aceptar en ningún caso. Es lo que se llaman 'líneas rojas'. La empatía es fundamental en cualquier aspecto de la convivencia humana, y también en el de toda negociación tendente a llegar a acuerdos.

Parece obvio que la 'línea roja' de los constitucionalistas (y del propio Estado) es la «unidad de España». Es previsible que nunca aceptarán un planteamiento de secesión, o de cualquier cauce que pueda conducir a ella. Del otro lado, para los independentistas, la 'línea roja' parece ser la introducción de cambios en la situación jurídico-política de Cataluña (por supuesto sin tener en cuenta la actual aplicación del artículo 155 de la Constitución, que supongo meramente coyuntural en todo caso). En esa tesitura, no aceptan quedarse como están sin modificación alguna. Si no se respetan esos límites, no habrá ninguna base de negociación y, por tanto, nunca habrá acuerdo ni consenso.

Esta idea no es la expresión de ninguna ideología u opinión política, sino la descripción de la posibilidad real y pragmática que ofrece el tablero catalán. El problema clave es la división social, y la única manera de superarla es el consenso generalizado en la sociedad. Sólo así podrá accederse a una convivencia en paz y tranquilidad, razonable, real y efectiva.

Desde luego, el primer escollo con el que choca este planteamiento es la 'temperatura emocional' de los dos grupos tan divididos, que impide tratar la situación con la serenidad y objetividad imprescindibles. Pero estoy convencido de que tiene que haber en cada bloque personas frías, con ideas claras, capaces de aparcar los agravios sentidos, y que tengan una actitud abierta y un deseo real de llegar a acuerdos. Si no, tampoco hay solución.

Para iniciar esta andadura, ayudaría que la Generalitat de Cataluña recondujera su situación institucional al marco jurídico vigente, sin fisuras ni balbuceos, incluso con la elección de su president y de su Govern. Como signo 'de buena voluntad' (lo que en las negociaciones profesionales suele significar signo facilitador de las conversaciones).

Y también ayudaría la salida de la cárcel de quienes se encuentran en la actualidad en prisión preventiva. Por otra parte, no debería haber tanta prisa en la culminación de los procesos penales, a fin de dar tiempo a un diálogo sincero y respetuoso, una vez constatada la voluntad de caminar por esta vía de negociación. Aunque el Derecho también ofrece instrumentos jurídicos para eliminar las condenas penales, que podrían aplicarse si se lograra un acuerdo.

España tiene un gravísimo problema de vertebración territorial, y hay que ser consciente de que las cosas nunca se quedan paradas. En una ocasión, y ante un problema de salud (no grave), le oí a un médico aplicar esa máxima diciéndole a un paciente preocupado: «no te vas a quedar como estás, o bien empeoras y te mueres, o bien mejoras y te curas». Aplicando esa idea, si no se escoge el camino para mejorar, la situación empeorará inevitablemente, y aquí, el empeoramiento tiene su punto final en el indeseable enfrentamiento civil.