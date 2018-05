Catalá, ni un minuto más El ministro encontró en este evento un pretexto para desacreditar a uno de los pocos contrapesos que ha puesto límites al actual Gobierno, satanizando un colectivo que no ha dudado en procesar a relevantes miembros del partido al que pertenece JAIME SEGALÉS Magistrado. Coordinador en Euskadi de Juezas y Jueces por la Democracia Martes, 1 mayo 2018, 08:10

La reacción ciudadana ante la sentencia emitida por la Audiencia Provincial de Navarra dentro de las conocidas actuaciones ha propiciado la participación de destacados miembros de la clase política, quienes han dado sus razones al respecto del caso. No debe preocupar a la Judicatura que la opinión pública y quienes ayudan a forjar aquélla viertan cuantas manifestaciones críticas entiendan necesarias al respecto. Lo que es verdaderamente alarmante es que quien tiene entre una de sus principales obligaciones la de respetar la independencia judicial no se conforme con insinuar el sentido de las resoluciones que han de adoptarse, tanto por quienes administran la Justicia como por su máximo órgano de gobierno (CGPJ), sino asimismo alcance a sugerir la incapacidad de un Magistrado para emitir un pronunciamiento.

No de otra forma cabe interpretar las manifestaciones que viene haciendo desde el abucheo padecido en Córdoba el aún ministro de Justicia, Rafael Catalá, quien en una escala desenfrenada de hostilidad hacia la Judicatura, ha pasado el sábado de insinuar la imposición de sanciones para el Magistrado disidente a ya ayer descalificarlo de forma gratuita para el desempeño de sus funciones.

Lo desafortunado de tales afirmaciones se puede medir desde dos perspectivas. Por un lado, la de su notoria implicación sobre la independencia judicial y, por otro, la de su derivada estrictamente mediática, al generar una expectativa de resarcimiento moral (sanción administrativa al Magistrado) que probablemente no llegará a darse, siempre y cuando el órgano de gobierno del poder judicial conserve el grado de cordura demostrado hasta ahora en relación con el caso (juicio éste que comparten la totalidad de las asociaciones judiciales).

En lo que afecta al primero de los enfoques, no es difícil plantearse la trascendencia que tiene para el Estado de Derecho el que un Magistrado tema, no solo la promoción de acciones disciplinarias, sino incluso una acusación directa del ministro, por el hecho de haber emitido un pronunciamiento disconforme con el clamor popular. Si al análisis del caso bajo los parámetros exigidos desde el Derecho le tiene que acompañar un pronóstico de popularidad del fallo, lógico será que el Magistrado, ante la posible incompatibilidad entre el Derecho y el gusto popular, opte por satisfacer al segundo en perjuicio, si es necesario, del primero.

Desde luego que la presencia ciudadana en las calles no ha sido infrecuente en estos últimos tiempos. Las protestas, de variada intensidad y motivación, han pretendido alterar decisiones adoptadas por el poder político, añadiendo no pocas de ellas peticiones de dimisión. Ni que decir tiene que el sentir ciudadano no suele ser atendido por lo común y menos aún cuando de forzar dimisiones se trata, por lo que resulta destacable que alguien que ha sido reprobado por el propio Parlamento, en lo que constituye la madre de todas las peticiones de dimisión, exhiba una indisimulada facundia a la hora de poner en el disparadero a quien hoy es centro de la ira popular.

Es posible que ello se deba a un cambio de opinión sobre la influencia que debe ejercer el ciudadano sobre el poder judicial, favoreciendo una deriva peronista que a muy pocos debe extrañar a estas alturas. Pero, aun sin descartar lo anterior, también se hace razonable pensar que el ministro encontró en este evento un pretexto para desacreditar a uno de los pocos contrapesos que ha puesto límites al actual Gobierno, satanizando un colectivo que, con escasísimos medios, no ha dudado en procesar a relevantes miembros del partido al que pertenece (y a los de otros partidos a los que no pertenece). Una tarea que se ha afrontado siempre en solitario, a pesar de la presión trasmitida desde ciertos forjadores de opinión y sin que desde la ciudadanía se haya hecho llegar un especial aliento o estímulo a la labor de estos compañeros. Lo que, aun siendo conveniente y de agradecer, en modo alguno resulta necesario, como bien se ha podido comprobar.

Incluso, el lograr una conexión entre el sentir popular y la acción de la Justicia, asegurando que las resoluciones judiciales hayan de acoger el clamor mayoritario -no ya por medio de una legislación acorde con el deseo ciudadano, sino en tiempo real-, puede hacer realidad uno de los más inconfesables sueños de cualquier político (encausado o por encausar), que pasa por lograr que su triunfo en unas elecciones posteriores pueda, además de redimir responsabilidades políticas, asegurarle, por aclamación, la retirada de las imputaciones que sobre él pesen.

Dicho lo anterior, no está de mas insistir en que la crítica a los pronunciamientos judiciales es y debe ser libre. Las sentencias son recurribles (también ésta lo será y hasta agotar todas las instancias y sedes) y, por tanto, removibles. Algo que no sucede en otros contextos de nuestra vida, en los que decisiones que se adoptaron dejan secuelas definitivas. Precisamente y hablando de secuelas, en este momento debemos resolver entre todos si deseamos que sea el Derecho y su mejor interpretación por tribunales superiores el factor que depure (o confirme) los pronunciamientos judiciales; o si, por el contrario, deseamos que sea otro elemento el que determine lo que debe y no debe declarar un Tribunal.

La respuesta que demos al caso condicionará para siempre el Estado en el cual queremos vivir, por lo que será muy conveniente que alguien desde ahora se disponga a explicar a la ciudadanía las derivadas de cada una de esas dos opciones.