Cambridge Analytica,el beneficio eres tú

Los datos se han convertido en el nuevo maná del siglo XXI. Todo el mundo acepta que vivimos en un mundo digital y que los generamos de forma continua a través de las páginas web que visitamos y de las aplicaciones de nuestros ordenadores y móviles. Empresas como Amazon, Apple, Facebook, Google o Microsoft ganan mucho dinero con los datos que difundimos mientras navegamos en sus páginas y utilizamos sus aplicaciones. De ahí su postura en contra de la derogación de la neutralidad de la red, ya que temen cualquier elemento que frene o interrumpa su imparable proceso de acumulación. Y ello es así porque las redes sociales se han concentrado en cada vez menos manos en los últimos años y muchas de ellas se han transformado en plataformas de comercialización preocupadas por las mercancías que se elaboran.

Un claro ejemplo de los peligros que para la estabilidad de nuestras deficientes democracias suponen las redes sociales y las empresas que pululan por la red vio la luz hace poco. Es el caso de la empresa Cambridge Analytica y de su interesada participación en las últimas elecciones estadounidenses y en el referéndum del 'Brexit', además de en más de cien procesos electorales como los de Argentina, Brasil, Colombia y México. En las dos primeras utilizó datos de perfiles de Facebook sin el consentimiento de los usuarios mediante un test de personalidad (elaborado en 2103 por Aleksandr Kogan) con el que recopiló unos cincuenta millones de muestras (ahora señalan veinte millones más) que permitieron conocer los perfiles políticos de los votantes estadounidenses y, a partir de ahí, reorientar sus prioridades. La finalidad de la empresa -con sede en Londres y creada en 201- era y es la de utilizar los datos recopilados para modificar el comportamiento de audiencias y sus análisis y estudios se vendían y se venden a empresas, políticos y organizaciones diversas. La empresa 'ayuda' a las campañas políticas a llegar a potenciales votantes en línea, combinando datos de múltiples fuentes para construir perfiles de votantes y para ello utiliza programas informáticos con los que predice su comportamiento y los dirige en una dirección determinada. Que Robert Mercer, conocido donante republicano, invirtiera en la misma 15 millones de dólares y que respaldara a la pieza clave de la campaña de Donald Trump, Stephen K. Bannon, nos da una pista de los poderes hacia los que se dirigían los estudios que realizaban y las manipulaciones que caracterizaban sus actuaciones, creando publicidad seccionada según cada perfil y engendrando noticias falsas.

El escándalo político de Cambridge Analytica debe hacernos reflexionar sobre algo que es un secreto a voces: que nada es gratis y que el beneficio de las plataformas de redes proviene de nuestra información personal. Nada extraño por otra parte en unas sociedades en las que renunciamos al derecho a la privacidad y a nuestra condición de sujetos autónomos y de ciudadanos libres. De nada sirve alarmarse por una falsificación que se asienta en el desconocimiento generalizado de las funciones que hasta ahora han realizado las cinco grandes compañías que dominan internet (Alphabet -Google-, Amazon, Apple, Facebook y Microsoft).

Los gigantes de la información saben no solo quiénes somos, sino también cómo somos. Saben dónde nos encontramos y pueden adivinar hacia dónde vamos. No se limitan a saber qué estamos haciendo en este mismo momento, sino que, además, casi con toda seguridad saben por qué lo hacemos. Y sus conjeturas sobre lo que vamos a hacer a continuación son muy acertadas y cada día más precisas, puesto que mientras continuamos con nuestras vidas no dejan de observarnos atentamente. No somos conscientes de que cada día aportamos miles de datos; de que cada movimiento, cada gesto, cada palabra, cada pulsación de tecla genera datos adicionales y de que los ordenadores, las tabletas, los teléfonos móviles y los sensores que nos rodean recogen cantidades ingentes y crecientes de información personal.

Nuestros pasados, presentes y posibles futuros se hallan sometidos a formas de supervisión y vigilancia y son configurados por lo que a nosotros se refiere por programas, datos e intereses empresariales más allá de nuestro control. Da la sensación de que el sistema se cierra cada vez más sobre nosotros creando un mundo donde tenemos menos opciones de elección y control sobre nuestros propios destinos digitales. El fraude de Cambridge Analytica es un botón de muestra de cómo los gigantes tecnológicos están minando los cimientos que sustentan la democracia. Facebook, en este caso por su vinculación a la citada Cambridge Analytica, ha hecho trizas el bien más preciado del que disponía, la confianza de unos dos mil millones de usuarios convencidos de que era posible construir un mundo abierto y aparentemente gratuito.

A finales del XVIII, el filósofo Jeremy Bentham conceptualizó un centro penitenciario imaginario en el que un vigilante podía observar a los prisioneros sin que éstos fueran conscientes. Pues bien, el panóptico de Bentham ha adquirido forma hoy configurando un panóptico digital en el que en poco tiempo estaremos todos confinados.