Cambio de foto

Semana de infarto ésta, y no hace falta explicar por qué. Cambio, muchos cambios en la escena política. La primera gran mutación ha sido la foto del nuevo Gobierno. Y he decidido echar una (h)ojeada al álbum fotográfico (y sus notas al pie), no al familiar, sino al que contiene imágenes de prensa: entregas de premios, congresos, libros de texto, noticias, encuentros, etc. El panorama ya se imaginan cuál es. Gran mayoría de trajes, corbatas, barbas, músculos, gris, todo muy gris…

Empiezo a pasar fotos: que toma posesión el presidente, pues se reseña que lo que falta en la foto es el crucifijo y la Biblia. Está bien, pero yo lo primero que veo es que todos son hombres, pues para colmo la única mujer está tapada en el enfoque de la foto. Que va el colectivo LGTB a firmar un convenio, pues todos contentos, muy modernos y abiertos de mente, pero yo la 'L', de lesbianas, no la veo por ninguna parte, ni una mujer. Que se firma un convenio entre una ONG y no sé quién, tranquilidad, ellos firman en una foto, en la otra, aparecen ellas atendiendo a personas, con mujeres y niñas. Que se entregan los Premios Nobel (otro día hablaremos de esa bendita academia), la foto, toda ella, es un frac, ¡está llena de pingüinos! Que se reúne el consejo de administración de no sé qué empresa, seguimos con los trajes y corbatas, al fondo una mujer llevando una bandeja. Sigo con el álbum… espera… hay una en la que aparecen todo mujeres… ¡Ah! Claro, es que es un concurso de mises…. Cambio de sección en la colección fotográfica. Me voy al arte, letras, ciencia: Santa Teresa de Jesús, La Kahlo, la Curie, La Frida, la Marie…

Me voy al apartado de la historia más reciente de los gobiernos españoles. Y veo lo siguiente: Federica Montseny (1905-1994) fue la primera ministra de la historia de España, nombrada en 1936, con Largo Caballero al frente. Desde 1975 ha habido 15 gobiernos, pero no fue hasta 1981 cuando apareció la primera ministra de la democracia desde la Segunda República, Soledad Becerril, bajo el mandato de Calvo Sotelo. Otra época de sequía, ninguna mujer, hasta 1988, con Rosa Conde y Matilde Fernández. En 1996 la cosa se empieza animar, y Aznar nombra a cuatro ministras: Margarita Mariscal de Gante, Esperanza Aguirre, Loyola de Palacio e Isabel Tocino. Con Zapatero sube la participación hasta la paridad, y es María Teresa Fernández de la Vega nombrada vicepresidenta y la primera mujer en el Estado que asume las funciones de presidenta del Gobierno, al presidir un Consejo de Ministros, y sin ser reina, en ausencia del presidente, hecho insólito hasta entonces. Llega Rajoy y también nombra a Soraya Sáez de Santamaría vicepresidenta, si bien no hubo paridad en el número de ministros…

Y veo la foto del nuevo Gobierno: Once ministras y seis ministros. No va a ser fácil aprenderse los nombres de todas las ministras, tarea sencilla hasta ahora por la corta lista onomástica. Y las primeras reacciones, a bote pronto, antes de que se supieran los nombres de todo el cuadro ministerial, allá por el martes y miércoles a primera hora, cuando se llevaba el recuento de siete ministras y dos ministros, resultaron de lo más sorprendentes. Para muchos, el foco estuvo en lo mal que les parecían los candidatos, ellos, los hombres. Siempre en el centro del universo. Para mí, de principio a fin, fue la sorpresa del nombramiento de tantas mujeres. Es obvio que tiempo hay y habrá de analizar tal o cual cargo, la política del Gobierno, sus actuaciones y sus vaivenes. Pero el primer impacto fue, y es, a vista de la foto, ése. Mujeres (64,7%), ministras, y con carteras de mucho peso: Trabajo, Economía, Hacienda, Sanidad, Justicia, Industria, Defensa, Educación, Igualdad, Medio ambiente y Administraciones Territoriales. Está claro que cada ojo, y cada mente ve y resalta lo que quiere.

Resulta que ¡sí hay mujeres! y ¡las han encontrado! Además, 'estudiadas' y 'leídas'. Tal parece que el presidente Pedro Sánchez se ha apuntado al movimiento #Nosinmujeres, iniciativa del mundo académico, de la universidad, del saber y de las ciencias, donde los hombres han tenido la valentía, todo hay que decirlo, de apuntarse en una lista, con el compromiso de no a acudir a foros en los que no haya mujeres.

Pero fácil se lo pongo a algunos, ¿no? Se suele argumentar que no importa la cantidad de hombres y de mujeres que haya, que lo importante es su valía, y la de éstas ya se verá. Ya. Sí, ya se verá, pero de momento se les ve a ellas. Y si no aparecen en la foto, poco se puede evaluar. Otro argumento socorrido es que, para ser como la fulanita o la menganita, para qué queremos mujeres. Ya. Pero la lista de ineptos, inútiles, y por qué no decirlo, tontos e incapacitados para llevar tareas de mando en cualquier ámbito está llena de hombres a lo largo de la historia. Quizá haya llegado la hora de empezar a hacer esa lista de mujeres, ¿no les parece? Pero para eso tienen que estar. Y el que más me gusta de entre todos los 'seudoargumentos' es ése que dice: ¡pero si ya hay 'alguna' mujer! Es entonces cuando vuelvo al álbum de fotos y enseño la parte de la flora. Y muestro dos fotos: una de un balcón con cuatro geranios, y otra de una selva tropical. Y pregunto: adivina-adivinanza… ¿Ves alguna diferencia? Pues eso.