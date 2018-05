La brújula identitaria Entre líneas La sintonía entre el PNV y EH Bildu en las bases del proyecto de nuevo estatus de autogobierno no casa con el nacionalismo tranquilo de Urkullu ALBERTO SURIO Domingo, 20 mayo 2018, 08:15

l último Sociómetro del Gobierno Vasco ha ofrecido algunos resultados que hace unos pocos años hubieran parecido inimaginables. Cae a mínimos históricos el porcentaje de vascos que se sienten solo vascos y el deseo de independencia se sitúa en torno a un 20%, en una línea similar al declive registrado en últimos sondeos. El final de la violencia ha dejado al descubierto un país real, sin la distorsión perversa del miedo, que tiene poco que ver con el que emergía al inicio de la Transición, tras un traumático final del franquismo, con la consiguiente frustración en un sector de la sociedad vasca que quería la ruptura. Por otra parte, cuando la política se mueve alrededor del frentismo -por ejemplo, en la etapa del debate del plan Ibarretxe o ahora en Cataluña- se acentúan los sentimientos de nacionalismos exacerbados y la polarización ideológica, achicando los espacios centrales, pactistas y moderados. La coalición PNV-PSE introduce una variable de apaciguamiento y de distensión identitaria que resulta decisiva para entender qué es lo que está pasando.

El momento bajo del independentismo sí quiere decir algo. Los más jóvenes viven el hecho nacional con naturalidad y de forma distinta a la cultura de resistencia que practicó la generación de sus padres por razones de fuerza mayor bajo la dictadura. El cambio social y el relevo generacional están trastocando determinadas coordenadas que el nacionalismo y el no nacionalismo debieran interpretar correctamente para no quedarse anclados, los primeros, en una mirada romántica y excluyente del pasado y, los segundos, para no verse atrapados por un enfoque antiguo y sobreactuado que tiene poco que ver con la realidad de hoy mucho más ecléctica y bastante más flexible. Los discretos resultados de las consultas de Gure Esku Dago, que se empeñan en extender su campaña reivindicativa a los núcleos más urbanos, ponen de relieve sus dificultades: no se puede forzar la aparición de determinados procesos sociales por mero voluntarismo o emulación del procés catalán. Por eso la marea por el derecho a decidir avanza más despacio de lo que algunos pronosticaban. Eso no quiere decir que vaya a ser siempre así, pero sí que por ahora sigue sin darse una suficiente masa crítica para avalar un proceso de esa naturaleza aunque los concejales jeltzales y de EH Bildu se den la mano para avalar estas iniciativas y pongan un punto de épica abertzale en su empeño.

En este cuadro de situación, el lehendakari Urkullu ha decidido jugar con habilidad en el espacio más moderado de la centralidad sociológica y política. Después de tantos años de conflicto y de presión rupturista, su discurso proporciona estabilidad a la política vasca. El tono del lehendakari conecta con los intereses del PNV como una formación de muy amplio espectro que debería saber leer la realidad que apuntan las encuestas y, al mismo tiempo, erosiona el espacio natural del PSE y del PP, porque cada vez más entra en sus caladeros electorales clásicos.

Por eso en este escenario sorprende en especial la sintonía alcanzada entre el PNV y EH Bildu a la hora de trazar las bases de un nuevo estatus de autogobierno, con la contestación no sólo del PP y del PSE sino de Elkarrekin Podemos, lo que complica la apuesta que pretende el lehendakari por implicar a la sensibilidad no nacionalista en una operación de mayor calado. El nacionalismo histórico busca una cuadratura del círculo que cada vez es más difícil porque no se puede contentar a todo al mundo al mismo tiempo. Quiere mantener al PSE en un nuevo consenso sobre el autogobierno y, a la vez, involucrar a la izquierda abertzale en el pacto del que se quedó fuera en 1979. Para ello ha trazado un diseño de pizarra -la reforma estatutaria- que intenta un puente muy complejo entre el autonomismo y la autodeterminación que no tiene soporte en el actual marco jurídico. Lo hace porque no quiere dejar desguarnecido el flanco más soberanista hacia EH Bildu y porque necesita compensar sus acuerdos con el PP. Un ejercicio de versatilidad política inédito en estos tiempos.

A la vez, la distensión identitaria en el País Vasco contrasta con un fuerte despertar del nacionalismo español, con un discurso de Ciudadanos que condiciona a PP y PSOE cada vez más y que tiene como trasfondo una situación catalana en la que no se atisba una salida a corto y medio plazo. La investidura de Quim Torra como president de la Generalitat va a servir para poner más en valor la estrategia de Urkullu. Por simple contraste.