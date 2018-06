Dentro de la pesadumbre de una contemplación desdichada, por supuesto. Ojos ladrones vueltos a mirar a lo que sus miserias proclaman: muros desmoronados, cansancios de la edad, viejas valentías caducas, báculo que otrora prestóle firmezas, anticipos de la muerte en demasías para abreviar, el gran Francisco de Quevedo (1580-1645) se regodeó en amarguras de su mirada pesquisidora y púsose a escribir uno de aquellos sus grandes sonetos que tanta fama le depararon seguramente por ser insuperables. «Miré los muros de la patria mía» comienza a recitar el misacantano poético cuando el estridor de las rimas del inimitable señor de Torre de Juan Abad (Ciudad Real), a manera de espadachín que ni D'Artagnan superara, comienzan por dirimir y verter su contienda de conceptos, alegorías y burlas (que ahí están y residen sus busilis de la dinámica existencial de gran burlador de gramáticas y palabras en hilera (más feraz aún si cabe que el tan nominado coetáneo suyo el donjuanesco conquistador de voluntades femeninas).

Si mirare hoy por hoy a tales 'muros desmoronados' por tan y tales abruptos aconteceres que van sucediendo día a día, ¿con qué podrían topar los ojos del imponente poeta? En mi oír al menos, horro de buen oído mi equipo auditivo -¿y para qué mejor oír lo que se oye como se lo decía no hace mucho al otorrino que me aconsejaba no sé qué aparatos que pudieran absolverme de la sordera mediante quién sabe qué effatá arameo transcrito por Marcos a los beneficiados oidos del sordomudo evangélico- lo que percibo, bien en sombras cuando sombrío pero radiante como noticia cuando así le peta, son los estólidos fantasmas del bosque umbrío como ya los estoy viendo, es decir, manadas y jaurías en busca de presas o, lo que es lo mismo, una humana vacilación a su gen o data más animal que en su depredación ni el famoso de Gubbio repescado a cierto asomo de pacto franciscano se nos acercara en el domeño de impulsos sexuales por incontrolables mientras que, por otros aconteceres sociales , tampoco dejo de ver, me parece, como jaurías de hienas o chacales que, siéndolo así como lo son, ponga cada uno o cada cual a cada horda o clan bien distinguible en su lugar debido en el escenario actual.

El ornitorrinco

Ya que de hablar de animales se ha decantado esta remesa de palabras que aquí voy escribiendo, imposible olvidar algunas horas de la siesta, ésas de las 'kuluxkas' que, en muy viejos tiempos las odiaba porque el vitalismo de la edad unido a una especie de trabazón coercitiva que también aunque en mínimo grado, no deja de existir y, en la que, pisada a pisada, terrenos de la animalia hozo. Y, entre ellas, nada mejor que pararme a rememorar un espécimen curioso, el ornitorrinco, un animaloide de lo más extraño como con los animales de hábitat australiano tantas veces sucede (que para este recordar me apoyo en una novela de Emilio Salgari, raro escritor también que nunca pudo pisar tierra australiana lo que no obsta para que sean algunos de los personajes o animalias de su creación los que mejor encajaron y me siguen encajando en los parajes de ese continente).

De ese animal, el increíble ornitorrinco, sordo y ciego, del que el documental resalta sus dotes de cazador-predador insigne por mor de sus poderes eléctricos, leo en un libro ciertamente curioso y ameno al cien por cien ('Zoología pintoresca', de Ángel Cabrera, Biblioteca Hispania de Editorial Ramón Sopena, S.A. Barcelona, 1956) unas notas, que me revalidan la figura o imagen de este animal que es pena que falte en el bestiario del maestro de los bestiarios que, para mí al menos, resulta ser el escritor mexicano Juan José Arréola (1918/2001), que lo es, además, competidor del hondureño Monterroso en terrenos del relato breve como lo es con ése su 'Cuento de horror' en el que nos cuenta que 'La mujer que amé se ha convertido en fantasma. Yo soy el lugar de las apariciones'.

Se nos cuenta en el vitriólico vitral de esa 'zoología pintoresca' que 'el ornitorrinco (Ornithorhynchus anatinus) es un monotremo extraño, con toda la facha de un enorme topo con pico y pies de pato.

Cuando llegó a Europa el primer ejemplar embalsamado, se creyó que se trataba de una superchería, y que se había fabricado uniendo partes de un mamífero y de una palmípeda para reírse de los sabios. Los machos llevan en los talones unos espolones córneos, que en este curioso animal comunican con una glándula de veneno que hay detrás de cada muslo. Vive en Australia y en Tasmania, donde se le conoce con los nombres de «mallangong» y «tambrit»', un mamífero anfibio, en definitiva, que nada admirablemente y se hace junto al agua una cueva con salida por encima y por debajo de la superficie; que su alimento predilecto son los pequeños moluscos de agua dulce; que, como todo animal, incluido el humano, luchan los machos por sus hembras hiriéndose con sus espolones, y que, por ser dura y también por cierto tufo que tiene su carne no es muy estimada por los indígenas australianos pese a no ser muy escrupulosos en cuestión de comidas y cazan sin embargo al mallangong para utilizar su piel, que es espesa y suave como la de una nutria.