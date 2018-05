Para Alfonso

Me llama algunas semanas. No todas. En las contadas ocasiones que he querido contactar yo con él, siempre encuentro su teléfono apagado. No creo que lo use demasiado. Me lee en esta misma página desde hace años. Él es nacionalista: pese a su origen burgalés, siente y piensa y habla como vasco. Es vasco. No es de Burgos. Eso lo tengo muy claro. En algunos temas coincide conmigo, en otros no coincide nada: la vida misma. Siempre atiendo sus llamadas y si no puedo en ese momento responderle, a la menor oportunidad se la devuelvo. Cree que sabe lo justo de mi vida, pero hemos atesorado a lo largo de estos años tantos minutos de charla eventual, generalmente los viernes, que puedo afirmar sin error lo mucho que sabe de mí.

La semana pasada quise aprovechar su contacto para hablarle de mis nuevas circunstancias, de mis cambios y mudanzas, de mi novísimo estado de felicidad… ponerle al día, vaya. Pero sabía que su mujer llevaba un par de años luchando contra esa penosa enfermedad que ninguno queremos nombrar y por simple educación le pregunté por ella. Había fallecido. El fatal desenlace se había producido en el ínterin de nuestras dos últimas conversaciones. Apenas pude decirle nada de cuanto quise comunicarle. Pese a su aparente serenidad, mi amigo Alfonso se encontraba afligido y roto, y yo debía aportarle ánimo y consuelo. Las nuevas, para mejor ocasión.

Es el único lector con quien mantengo contacto directo. Con otros no me atrevo aún a retomar la relación. Siento por Alfonso una simpatía profundamente humana y su constancia en leerme y en criticarme o elogiarme me recuerda que, si algo es invariable en nuestras vidas, ese algo debería ser siempre la bonhomía. En ocasiones recibo emails, no muchos, mas no reconozco en ellos nada valioso. En estos tiempos se confunde el derecho a expresar con la incapacidad a guardar silencio. Cuando Alfonso me llama, cosa que no ocurre siempre, sé que su palabra gozará tanto de valor como de significado. Porque en su mensaje está incardinado el sentimiento de amistad. De este modo es como se construyen los afectos.

Querido Alfonso, si lees esta columna, por favor añade a los caracteres en ella escritos todo el aprecio, admiración y simpatía que has larvado en mi espíritu a lo largo de estos años. Y que sepas que siento hondamente tu pérdida y que no me cabe la menor duda de la abnegación con que seguirás queriendo por el resto de tu vida a quien fue tu esposa y compañera. Con cariño, Javier.