Moción contra el cambio

Pablo Iglesias ha subido este martes a la tribuna de oradores del Congreso vestido con chaqueta azul clara y ha desgranado su discurso como presidenciable durante casi tres horas. El candidato de Podemos en la moción de censura contra Mariano Rajoy ha apostatado en un trance determinante de su breve carrera política de dos de sus señas de identidad: la camisa blanca remangada y los mensajes encadenados con la cortedad y la eficacia de un tuit. Es difícil deducir qué ha pretendido Iglesias, más allá de la evidencia de que él y la portavoz de su grupo, Irene Montero, han logrado convertir en un mano a mano con el presidente del Gobierno la historia de un pleno que solo se ha celebrado en otras dos ocasiones en la democracia española.

Se dirá que no es poco, porque al fin y al cabo el resto de la Cámara no ha hecho otra cosa que esperar, ver y aguantar durante buena parte de la jornada; incluido un PSOE en tierra de nadie con su abstención y con su renacido líder sin escaño en el hemiciclo. Si el objetivo de la formación morada era proyectar la imagen de que el futuro de España se dirime en un duelo a cara de perro con el PP, la plúmbea escenificación se lo ha facilitado. También la retahíla inclemente de casos de corrupción de la que ha hecho recuento Montero, más vibrante que su compañero de bancada aunque igual de apocalíptica sobre el estado del país, con una terminología y una inclinación al mitin con la que no se identifican muchos ciudadanos pese a deplorar la actuación del Gobierno.

Pero las cinco horas en que las que los dos responsables de Podemos han copado el directo en los medios de comunicación no solo no han servido para erigirles en alternativa creíble, sino que su iniciativa ha permitido a Rajoy ejercer de lo que más le gusta: de presidente, a medias condescendiente y a medias displicente e incluso despectivo, que sabe que el resultado de este debate es que no existe una alternativa tangible a su Ejecutivo, por insuficientes que sean sus apoyos electorales, por costosa que le haya resultado la factura de ver aprobados su Presupuestos más agónicos, por mucho que pinten bastos en Cataluña y por todo lo que le aprietan casi a diario las irregularidades y los delitos vinculados a la gestión de lo público. A Rajoy le hacen oposición las corruptelas de los suyos y los jueces y los fiscales que las combaten. No unos rivales con demasiada prisa, demasiada soberbia y demasiada inexperiencia como para tomarse en serio, de una vez por todas, a un líder del PP capaz de salir victorioso en franca minoría y con una citación judicial pendiente de la interminable y baldía moción de censura abanderada por los representantes aventajados de la 'generación millennial'.

El presidente del Gobierno no ha podido desmontar, porque a estas alturas ya no está en condiciones de presentarse como el adalid de la lucha contra la corrupción, la lista de sumarios citada en rosario por Montero. Tampoco España es el lugar de calma, estabilidad y oportunidades que ha dibujado en la tribuna. Y la evidencia de que él no puede saltarse la Constitución ante el referéndum ilegal en Cataluña no basta para sortear el debate sobre la plurinacionalidad que Iglesias, en su pasaje tácticamente más hábil, ha tratado de situar como la del progreso y de la solidaridad entre todas las comunidades del país, a las que ha mencionado una por una en una mezcolanza que seguramente ha desagradado al nacionalismo vasco y catalán; ahí está el cuestionamiento que de su modelo confederal ha realizado esta misma tarde Marian Beitialarrangoitia, a pesar del aval de EH Bildu a la censura. Pero esta es la moción de Iglesias. Es decir, esto no va -o no solo- de diseccionar críticamente la 'era Rajoy', sino de demostrar que se cuenta con una candidatura y un programa gubernamental lo suficientemente convincentes como para resucitar la esperanza del cambio. Un objetivo en el que Podemos ha naufragado. De hecho, la moción ha actuado más contra el cambio que a favor de él, aunque Iglesias haya tendido la mano a su manera al PSOE nuevamente bajo control de Pedro Sánchez para remover a Rajoy de su puesto. La izquierda, toda, lleva la penitencia en el pecado de la egolatría y la ansiedad. Si la España de Rajoy se encuentra en tal emergencia que es obligado echar al inquilino de la Moncloa, como han proclamado Montero e Iglesias, pierden peso los escrúpulos políticos e ideológicos por los que su partido descartó hacer presidente a Sánchez. Y si los socialistas no se suman ahora a la censura de Podemos porque no hay alternativa a Rajoy, tampoco la había el 26-J cuando los 'barones' derrotados en las primarias asumieron que no había otra opción que abstenerse y permitir el gabinete con apenas 137 escaños del PP; es llamativo que la primera decisión del Sánchez del 'no es no' y el 'sí es sí' vaya a moverse en el terreno de los grises y los matices de la abstención. Iglesias advirtió a Rajoy en el tramo final de su esgrima dialéctica de que se está escribiendo su "epílogo". Podría ser, pero no está nada claro el de quién, y por más que el valenciano Balldoví haya llamado a las izquierdas a preparar otra moción a lo largo del verano. Porque Rajoy no va a salir aparentemente desgastado de este debate que él no ha forzado, sino más bien todo lo contrario.