La revolución francesa

Las elecciones presidenciales francesas tienen un estatus sin igual como acontecimiento político, un marchamo que ningún país atesora en su vida institucional. Cada equis años, entre lo sagrado y esencialista, el país entero se consume como en un trance fundacional sin parangón en ningún otro lugar. Bajo sus celajes, Francia es hoy un país próximo a la desintegración política: subidón de la extrema derecha, crisis de la socialdemocracia, irrupción de una izquierda alternativa e intolerante. El descredito del régimen actual y la exasperación creciente ante la commedia dell Arte en lo que se ha convertido la política francesa, completamente extranjera a la vida de sus habitantes, son sofocantes.

Las preferencias políticas de los electores ya no están determinadas por un voto de clase. Este se determina ahora en la esfera privada a la que pertenecen, a su generación, a su patrimonio, a sus convicciones religiosas, a su inserción en las redes –comunitarias o familiares- lo que produce mayor dificultad para conocer sus expectativas y jerarquizarlas. El militantismo clásico ha naufragado, y los ciudadanos ya no edifican su identidad moral o política a través de una organización dominante. Asistimos a implicaciones sociales, flexibles y distanciadas, en organizaciones más abiertas, para defender causas de un momento. No se trata de una negación individualista de comprometerse, sino de una mutación de la socialización y de la militancia, que se convierte en más ocasional y menos total.

Los perdedores de la mundialización en Francia son legión y a ellos se han querido dirigir prioritariamente todos los candidatos, a sabiendas de que no tenían nada que ofrecerles a corto plazo, ya que las medidas que se requieren son complejas y sus efectos tardarán bastante tiempo en materializarse. Lejos por lo tanto de los eslóganes engañadizos y remedios milagrosos de una campaña presidencial al uso, en la primera vuelta los franceses tuvieron que elegir no en función de sus preferencias, si no que escogieron al candidato susceptible de ganar en la segunda vuelta al candidato que deseaban eliminar.

El sentido del voto obrero, primero para la derecha y después a la extrema derecha, esta alimentado por una doble dinámica. Primero se ha constatado el abandono de la clase obrera por los partidos de izquierda y la radicalización de una nueva generación, agrupada en unión indefectible por su común hostilidad hacia la inmigración, a favor del Frente Nacional a partir de los años 80. La segunda vuelta de este domingo no va a ser una confrontación izquierda / derecha, que tantos añoran, sino un enfrentamiento entre el pasado y el porvenir. Del lado del pasado, el liberalismo económico más feroz, del otro el voluntarioso porvenir; y no sería poco que este fuese la afirmación radical y de resistencia que revindica “el derecho a tener derechos”, como decía Hannah Arenht.

Alain Touraine, el sociólogo francés más conocido y querido en España decía recientemente de su país: “El reto de la elección presidencial francesa de 2017 no es la confrontación de una derecha liberal o autoritaria y de una izquierda social-demócrata social–liberal, sino el hundimiento general y definitivo de la cultura y de la política de la sociedad industrial. Francia tuvo muchas dificultades para salir de esa etapa de su Historia, debido a la fuerza ideológica y material de sus Estado. (…) No será de una raza, de una religión, de una geografía o incluso de una historia que la democracia puede recibir su legitimidad en este siglo de la mundialización: es la afirmación de los derechos de los hombres y de las mujeres en tanto que sujetos humanos.”

El ‘todos contra Marine Le Pen’ tiene un futuro de corto recorrido, más allá de su eficacia electoral. No es un programa de gobernanza de país, mientras no entendamos por qué tanta gente vota a esta opción extremista, y la angustia y penurias que lo motivan. El Frente Nacional y sus espectaculares resultados son el producto de una sociedad que humilla, explota a millones de personas, apartadas en la cuneta y eternamente a la zaga; una sociedad que genera miseria y miedo. Y ante eso Macron, el post-héroe, es un espigón almenado frágil, demasiado contingente, contra la ignominia.

El ‘macronismo’ sacrílego y sin colleras ideológicas ha conseguido lo impensable: relegar a un segundo papel a los dos fuerzas principales del arco político francés: el Partido Socialista y a la principal formación de la derecha, Los Republicanos. Dos partidos que han dominado la vida política francesa durante casi 60 años. Pero puede que no sea más que la forma edulcorada del desencanto occidental, que no ha conseguido producir, ante la crisis de las ideologías, más que populismo. El lozano Macron parece más un superviviente de un mundo acorralado que su héroe triunfador.

Incluso la añoranza de la perdida de la política de antaño, esa consolación de lo irrecuperable, se hace imposible hasta para los mismísimos dioses del Olimpo. La filosofía de los Clásicos consolaba de la perdida, de la separación, de la muerte. La de los Modernos ha dejado de hacerlo, considerando que su papel es el de la búsqueda de la verdad. Esa renuncia, a la que no hemos prestado demasiada atención hasta ahora, tiene graves consecuencias para la política, hoy ya sin horizonte cierto. Y no solo en Francia.

La banalización del Frente Nacional ha entrado hoy en su fase final. Con todo eso los franceses, entumecidos por la quietud, procurarán ser felices, aunque no sea más que para seguir sirviendo de ejemplo.