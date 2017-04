Los votos no exoneran

Mientras el PP de Mariano Rajoy libra su propia batalla interior para tratar de sortear el embate más delicado del caso Gürtel -la declaración, aunque sea como testigo, del presidente del Gobierno ante la Audiencia Nacional-, la Justicia protagoniza la suya propia a sabiendas de que se juega buena parte de su credibilidad social en el combate contra la corrupción. La citación de Rajoy da para el regocijo en el seno de la Magistratura: el PP no parece haber calibrado bien lo que podía ocurrirle en función de la composición del tribunal juzgador de la trama construida por Francisco Correa en torno al poder partidario e institucional de los populares. Nunca es fácil para un juez dar validez a la recusación de un compañero por supuesta contaminación procesal. Pero las sospechas de parcialidad sobre Enrique López -aquel portavoz del Consejo del Poder Judicial que aspiraba a ministro- eran tan obvias, que la Sala de lo Penal de la Audiencia optó por apartarle del sumario con la contundencia de 14 votos a 4. Más ajustado -10 a 8- fue el pronunciamiento sobre Concepción Espejel, pero el resultado acabó siendo el mismo: recusada. La incorporación al tribunal de Gürtel de José Ricardo de Prada, probablemente el más heterodoxo de los actuales integrantes de la Audiencia, ha acabado decantando la mayoría para admitir a trámite la testifical de Rajoy por la pesadilla engominada que encarna no solo Correa, sino también y por extensión Luis Bárcenas o el hoy detenido Ignacio González, expresidente de la Comunidad de Madrid. Ese Madrid antaño santo y seña del poder con brillantina del PP.

Nunca antes un presidente del Gobierno en activo se había visto forzado a dar explicaciones ante la Justicia. Lo hizo Felipe González en el Supremo por algo mucho peor -la ‘guerra sucia’ de los GAL contra ETA-, pero ya no era el jefe del Ejecutivo ni había cundido la impresión ambiental que sí reina ahora de que todo o casi todo puede ser posible. Rajoy logró en el infernal 2016 una victoria titánica, la de retener el poder con los triunfos más escuálidos de la democracia en dos elecciones generales separadas apenas medio año. Pero su minoritaria Presidencia debe batirse el cobre no contra una oposición debilitada y desnortada, sino contra los jueces que prosiguen sin descanso con las investigaciones de los grandes escándalos de corrupción que persiguen a la máquina partidaria más sólida y asentada del país; contra los fiscales anticorrupción aferrados al escudo de su independencia; y contra la Guardia Civil que con su nueva operación de hoy, esta vez contra la saqueo del Canal de Isabel II, alimenta de combustible argumental el efectista ‘Tramabus’ de Podemos. Todo parece posible en estos momentos, incluido que el presidente sea interrogado judicialmente, porque el hedor se ha hecho demasiado insoportable como para que los funcionarios públicos que deben lidiar con él puedan o quieran ya mirar hacia otro lado. Es el tabú que se ha levantado en la España de Rajoy que Rajoy y los suyos se resisten a afrontar.

La llamada a declarar tramitada a la Moncloa y la redada que se ha saldado con el arresto de uno de los ‘golden boys’ de los gobiernos de Esperanza Aguirre cogen al PP en un momento delicado. Ni concluyente ni decisivo, pero sí comprometido. El Gobierno tiene apenas diez días para evitar que la oposición le bloquee el Presupuesto formalizando enmiendas a la totalidad cuyo plazo finaliza el viernes 28 de abril. Dicho en otras palabras, cabe deducir que los populares van a tener que trabajarse aún más el apoyo del PNV -o engalanar la oferta de pacto-, porque la pegajosa sombra de la corrupción vuelve a enturbiar todo el escenario político. Un PNV que, poca o mucha, tendrá que hacer pedagogía entre sus bases para dotar de respetabilidad al acuerdo, y la pedagogía, ya se sabe, tiene un precio. Con todo, es improbable en estos momentos que el nuevo apretón de tuercas de la Justicia contra la corruptelas vaya a hacer descarrilar la legislatura. Entre otras cosas, porque la oposición no está como para volver a rivalizar en las urnas con un Rajoy que parece haberse vuelto autoinmune. Aunque lo ocurrido en las últimas horas debería servir de advertencia para los populares: los votos alcanzan para conservar el Gobierno, lo que no es poco, pero no para exonerar de las culpas y responsabilidades penales labradas ladrillo a ladrillo durante años sobre el ‘boom’ del dinero fácil, la falta de escrúpulos personales y la desfachatez que permite el poder sin diques.