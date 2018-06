Terminada la primera fase de las obras para duplicar la zona de compostaje L.R. LEZO. Sábado, 2 junio 2018, 00:27

Desde el Ayuntamiento se comunicó esta semana que los trabajos para duplicar la zona de aportación de Errekalde estaban finalizados. Pero quieren aclarar que la información que dieron no era correcta «porque los trabajos para duplicar la zona de aportación no han hecho más que empezar. La primera fase está realizada, ya está puesto el hormigón para ampliar el espacio y la siguiente fase será realizar la estructura de metal. La instalación de los contenedores será la última fase y según lo previsto, se estima que estén finalizados para finales de verano».

Por su parte Lezon Ondo Ginen ha calificado de «vergonzosa» la respuesta del Ayuntamiento a su petición de poner en marcha la zona de compostaje de Guillermo Lazon.

Señalan que una de las razones que dan es que el número de familias que producen compost es cada vez menor y preguntan al Ayuntamiento si no tiene «ninguna responsabilidad en ello. Nosotros creemos que sí».

Opinan que si el consistorio apostara realmente por el reciclaje, pondría en marcha la zona de Lazon solicitada por ocho familias y no hacerlo «desde luego que no es una forma de impulsar el reciclaje».

Estiman que las razones dadas por el Ayuntamiento para justificarlo «no tienen ni pies ni cabeza» y reiteraron que el alcalde no «tiene voluntad de impulsar el compostaje en los barrios y no le gusta tener delante de sus ojos esas zonas, lo que es la única razón para no ponerlas en marcha». Volvieron a criticar el papel del concejal delegado de Medio Ambiente, José Ángel Sánchez, «al que ni se le vé, ni existe» en dicho tema.