El PSE pide la supresión del paso a nivel de la estación El PSE pide que se quite el paso a nivel de la estación. / ARIZMENDI LUISMA RODRÍGUEZ LEZO. Martes, 16 enero 2018, 00:20

El portavoz del PSE-EE en el Ayuntamiento y miembro del equipo de Gobierno, José Ángel Sánchez, ha solicitado al diputado de su partido en el Congreso de los Diputados, Odón Elorza, que pregunte al Presidente de Adif, en la Comisión de Fomento, «por la situación a la fecha de las obras de accesibilidad y supresión de los pasos a nivel entre andenes, previstas en la estación de Lezo-Errenteria cuyo inicio estaba anunciado para el año 2017».

Dice Sánchez que «esta actuación es una demanda de los vecinos de Lezo en particular y de la comarca de Oarsoaldea en general y no es de recibo que existiendo una partida en los Presupuestos Generales del Estado de 2017, ésta no se haya ejecutado y la información sobre el estado de la misma sea nula».

Añade que es intolerable que en pleno año 2018 sigan existiendo estaciones con este tipo de déficits de accesibilidad y sobre todo de seguridad, como así ha quedado patente con el triste accidente acontecido el pasado día 30 de diciembre en el apeadero de Legazpi, de similares característica al de Lezo-Errenteria, y que costó la vida de una joven».

En su día ADIF hizo público que las obras consistirían en la construcción de un paso inferior y la instalación de ascensores entre andenes, además de la adecuación de accesos, marquesinas y la eliminación de los pasos a nivel entre andenes, existiendo para ello una partida de 2,1 millones de euros. El PSE-EE de Lezo, con esta iniciativa, pretende «acelerar el comienzo de las obras y evitar que el proyecto quede en el olvido y no se destine el dinero para una actuación que redundaría en la seguridad, accesibilidad y movilidad de los vecinos de Lezo».

Igualmente, el PSE-EE de Lezo presentará en el próximo pleno de la Corporación un texto que pretende se convierta en Declaración Institucional del Ayuntamiento de Lezo en el que se solicitará al Ministerio de Fomento y a ADIF «el comienzo inmediato de estas obras».