Xanju Kirol Kluba celebrará su triatlón el sábado en Donibane Triatlón. Colaboradores y triatletas del club, con el cartel de la cita. E.V. PASAIA. Miércoles, 30 mayo 2018, 00:22

Xanju Kirol Kluba celebrará este sábado su V Triatlón-sprint Geltoki motor de Donibane. La prueba comenzará a las 15.30 horas y este año es, además, Campeonato de Gipuzkoa de la modalidad. Por ello esperan contar con una gran participación de triatletas de Euskadi, complementada con grandes nombres extranjeros de primer nivel mundial que ofrecerán al público una gran tarde. La australiana Charlotte McShane volverá a tomar parte e intentar conseguir su tercera victoria en Donibane, una prueba muy de su agrado.

Desde Xanju Kirol Kluba agradecen a los voluntarios y colaboradores que año tras año apoyan y ayudan a que esta compleja y complicada disciplina se desarrolle en unos de los recorridos más espectaculares de todo el circuito.

Recuerdan que, debido a su celebración, el sábado no habrá servicio de autobús en Lezo ni en Donibane, de 15.35 a 17.00 horas. No se podrá acceder en coche a Donibane en el mismo intervalo de tiempo, mientras dure el sector de ciclismo. Si finalizara antes, se abriría la circulación. Sólo se podrá abandonar la localidad desde las calles Juan XXIII, Bordalaborda y San Roke. Quienes dejen su vehículo en garajes y aparcamientos de las demás zonas no podrán hacer uso de él.