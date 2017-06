«Hemos trabajado mucho. Nadie te regala nada, ni antes ni ahora» Relevo en el mercado. Maite González Gil y Javier Alegre dejan su puesto en manos de Jon Ander Vázquez Rodiño, a la derecha. / VIÑAS Tras 33 años al frente de la charcutería del mercado de Trintxerpe, Javier Alegre y Maite González se jubilan, pasando el testigo a Jon Ander Vázquez Rodiño ELENA VIÑAS Miércoles, 28 junio 2017, 06:55

Abrieron la persiana de su negocio hace más de tres décadas, cuando el mercado municipal de Trintxerpe se inauguraba al público. «Nos enteramos por un familiar y decidimos echar la solicitud en el Ayuntamiento para coger un puesto», recuerda Maite González Gil, quien pertenece a una familia de charcuteros de Errenteria.

«Tenía claro que íbamos a seguir con la charcutería, porque desde los 12 años llevo al otro lado del mostrador», asegura esta comerciante nacida en Miajadas, pero residente en la villa papelera, junto a su marido, el tolosarra Javier Alegre.

Ambos han compartido la mitad de su vida con los pasaitarras desde la charcutería situada en el primer piso del edificio de la Azoka, donde se han especializado fundamentalmente en el producto salado típico de Salamanca, Extremadura y Galicia. ¿La clave de su éxito? «Género bueno y trato personalizado», aseguran, ya que «en las grandes superficies no lo encuentras y la gente lo valora».

Ésas han sido sus señas de identidad, las que les han permitido pasar toda su vida laboral en el puesto del que ahora se despiden. «Hemos trabajado mucho, porque nadie te regala nada. Ni antes ni ahora», declara el matrimonio, mientras realiza un repaso a los años que han dedicado a sacar adelante su puesto en un mercado, que como insisten en señalar, «funciona, está vivo». «Y más ahora, que por fin nos han puesto ascensor para que puedan subir las madres jóvenes con los coches de niño», añaden.

La competencia no les ha asustado. «Cuando abrimos esta charcutería, ya existían Mamut y Pryca, pero sabíamos que teníamos que especializarnos, y si te portas bien con la gente, ésta sigue viniendo. No tenemos ninguna queja. La clientela es sencilla y amable. Hemos tenido un trato familiar. Lo mismo podemos decir del resto de puestos del mercado», manifiestan.

Un relevo trintxerpetarra

Aunque ninguno de los dos hijos de Javier Alegre y Maite González Gil ha querido continuar con la saga familiar, la charcutería no tendrá que cerrar. Un joven de Trintxerpe, Jon Ander Vázquez Rodiño, hijo de una clienta del comercio, ha tomado el relevo de la pareja. Según explica, «llevo ya dos meses con ellos y aunque tenía experiencia trabajando de cara al público, me han ayudado mucho. La gente es muy amable, me ha acogido con cariño. Cuando decidí coger el puesto, estaba en el paro y no me arrepiento en absoluto».

«Jon Ander ha aprobado con nota el examen», se apresura a señalar Maite. «Tiene ilusión y ganas, y pone empeño», apunta, al tiempo que le desea la misma suerte que han corrido ella y su marido. «Le deseo 30 años como los nuestros aquí», apunta. De momento, ya ha heredado una amplia clientela de Pasaia y sus alrededores, incluidos muchos franceses. A ésta se unirá, previsiblemente, la que Javier sumaba en sus salidas a los mercados del entorno.