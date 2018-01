El puerto se integra como miembro asociado en Cruise Europa Crucero. El velero de lujo 'Sea Cloud II', maniobrando dentro de la bahía de Pasaia. / VIÑAS Pasaia se ha convertido en los últimos años en un destino habitual de cruceros de pequeñas dimensiones por su seguridad y accesibilidad ELENA VIÑAS PASAIA. Viernes, 19 enero 2018, 00:29

La Autoridad Portuaria de Pasaia se ha integrado recientemente como miembro en la organización denominada Cruise Europe, una asociación que «vela por el desarrollo y la mejora continua de la industria crucerística» en los puertos del norte y oeste del continente europeo o lo que es lo mismo, los puertos atlánticos y bálticos.

Cruise Europe contempla más de un centenar puertos miembros, que se dividen en un total de cinco áreas -The Baltic, Atlantic Europe, UK+Ireland, Norway, Finland and Faroes and Iceland-. Según explican, cada miembro pone a disposición de la organización sus principales bazas para potenciar el interés turístico de Europa para las navieras. De este modo, las distintas autoridades portuarias trabajan conjuntamente con el objetivo de crear un itinerario atractivo para las líneas de cruceros.

El objetivo de Cruise Europe es promover los intereses comunes de los puertos asociados con el propósito de fomentar la creación de sinergias entre puertos que facilite la comercialización de estas zonas como destino turístico. Esta organización trabaja para incrementar la competitividad de los puertos asociados ante los operadores del sector. Entre sus actuaciones destaca la recogida y puesta a disposición de los puertos miembros de la información más relevante, así como una participación activa en eventos relacionados con la industria de cruceros.

Pasaia recibió en 2017 más de 1.350 cruceristas, triplicando la cifra de 2016

El puerto de Pasaia se ha convertido en estos últimos años en un destino habitual de cruceros de pequeñas dimensiones, de hasta 117 metros de eslora. En 2016, la dársena recibió 576 pasajeros en un total de tres escalas, cifra que se triplicó en 2017, recibiendo más de 1.350 personas a través de un total de nueve escalas.

Dos de los principales motivos para este incremento de viajeros sería la seguridad y la accesibilidad de este puerto, «con un fácil acceso, desembarque y embarque de pasajeros». Así se ha reflejado en las encuentras que acostumbran a realizarse a bordo de los cruceros una vez que finaliza la travesía.

La Diputación Foral de Gipuzkoa es consciente del tirón turístico del territorio y de la buena ubicación de Pasaia con las principales capitales vascas, la bella Lapurdi o con los viñedos alaveses y navarros. También es consciente del auge que está teniendo el turismo de cruceros estos últimos años.

Por esta razón, ambas entidades colaboran estrechamente en el fomento del turismo marítimo. Juntas han asistido a las jornadas International Cruise Summit, que se celebraron en Madrid a finales del pasado mes de noviembre.