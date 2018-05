El Pleno aprueba una moción sobre el plan especial de gestión de Ulia En pleno. Los representantes del PNV y el PSE-EE se abstuvieron en las dos mociones presentadas. / FOTOGRAFÍAS ELENA VIÑAS EH Bildu y Puede Pasaia votaron a favor del texto firmado por cerca de una treintena de entidades que apuestan por un parque periurbano ELENA VIÑAS PASAIA. Jueves, 31 mayo 2018, 00:37

La corporación municipal aprobó en el Pleno celebrado este pasado martes una moción en la que se solicita que se apruebe «con mayor urgencia» el plan de compatibilización del parque de Ulia. El texto firmado por cerca de una treintena de asociaciones, entre las que se incluyen Eguzki, Kalapie, la Ikastola Herri Ametsa o el club Atlético Trintxerpe, salió adelante con los votos de EH Bildu y Puede Pasaia(k) Ahal Du y la abstención de todo el equipo de Gobierno.

En él también se solicita que el plan refleje «de manera inequívoca» el carácter de parque periurbano para ese ámbito, «dirigiendo los usos en el mismo al disfrute pacífico de este entorno natural por la ciudadanía».

La moción finaliza instando al Ayuntamiento a que informe de este acuerdo a la Diputación Foral de Gipuzkoa y al Consistorio donostiarra, al tiempo que solicita que se informe a los grupos que la presentan de la marcha del expediente. Un representante de éstos tomó la palabra en la sesión para destacar el «amplio» apoyo social con el que cuenta dicha propuesta.

Al Pleno asistieron también algunos cazadores pasaitarras que solicitaron intervenir para recordar que existe una sentencia del Tribunal Supremo referida a la caza contra la que no cabe recurso. «En este monte se puede cazar, por lo que no entendemos a qué viene todo esto», señalaron. La alcaldesa, Izaskun Gómez, cerró el debate asegurando que no se estaba votando la caza.

Tres líneas de trabajo

La misma suerte que la moción sobre Ulia corrió la presentada por las asociaciones Arraztalo y Aldura, que defendió Pedro del Olmo, abogando por los centros especiales de empleo. PSE y PNV se abstuvieron, mientras EH Bildu y Puede Pasaia votaron a favor.

En el capítulo de gestiones de Alcaldía, EH Bildu realizó una propuesta a la regidora con el ánimo de que «consiga el respaldo de todos los grupos». «Podemos hablar largo y tendido del Festival Marítimo, pero si algo ha quedado claro es la importancia de la lámina de agua que nos une a los pasaitarras, aunque esta vez se haya dejado a Antxo de lado», manifestó Miguel Mari Torrea.

El portavoz de la coalición abertzale propuso «de manera constructiva» tres líneas de trabajo. La primera pasa por un acuerdo para reforzar el servicio de motora. «La legislatura pasada ya trabajamos con la Diputación la integración en el sistema Mugi y la ampliación de las líneas», recordó. La segunda línea de trabajo se traduce en la puesta en marcha del sistema de residentes en Trintxerpe, mientras que la tercera apuesta por la peatonalización de la calle Arraunlari. «No se puede hacer de golpe, pero deberíamos planteárnosla por fases», apuntó.

Izaskun Gómez respondió que «el papel lo soporta todo, lo difícil es hacerlo. «Peatonalizar Arraunlari sería algo maravilloso, pero mientras no tengamos el parking de la lonja, es imposible», concluyó.