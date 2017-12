El Pleno aprobó un presupuesto de 20,1 millones de euros para 2018 En Pleno. La alcaldesa junto a también socialistas Lore Suárez e Itziar Barragán. / VIÑAS La alcaldesa informó a la corporación que ha iniciado gestiones para lograr una discriminación positiva para Pasaia en el Fondo Foral de Financiación Municipal ELENA VIÑAS PASAIA. Viernes, 22 diciembre 2017, 01:16

El equipo municipal de Gobierno que encabeza la alcaldesa, Izaskun Gómez, logró sacar adelante, por tercer año consecutivo, el proyecto de presupuestos diseñado para los próximos doce meses. El documento contempla 20.150.000 euros, una cantidad que, tal y como señaló el concejal de Hacienda, el jeltzale Aitor Iturbe, representa un incremento del 4% respecto a este último año.

El presupuesto fue aprobado con los diez votos a favor que sumaron sus responsables, los ediles del PSE y el PNV. La oposición, sin embargo, votó en contra de la propuesta, siguiendo el guión de plenos anteriores. Ni EH Bildu, que presentó una enmienda a la totalidad, ni Puede Pasaia(k) Ahal Du, que registró una enmienda a la totalidad y una veintena de enmiendas parciales, lograron introducir ninguna modificación en la propuesta original. No fue una sorpresa, ya que, como criticaron, no llegaron a poder negociar sus aportaciones con el Gobierno en los días previos a la celebración del Pleno.

Durante la sesión convocada para la tarde de este pasado miércoles, Izaskun Gómez tomó la palabra para destacar algunos aspectos que caracterizan a los presupuestos ideados para 2018, como la «austeridad» del gasto, la «prudencia» de los ingresos y un «auténtico» proceso de presupuestos participativos.

Hasta ahí, nada nuevo. Sin embargo, su intervención dio giro inesperado cuando optó por profundizar en el capítulo de ingresos, poniendo en el centro del debate una «vieja» reivindicación de este municipio. «Estimo que este momento, el del debate presupuestario, puede ser el idóneo», señaló

La regidora recordó que partimos de una situación «a todas luces injusta, o por lo menos, de clara desigualdad». «En muchas ocasiones, hemos escuchado insistentemente, lo de «una deuda histórica para con nuestro municipio». Plenamente, no me identifico con estas palabras, pero sí con la idea que subyace. Existe una evidente desigualdad frente a otros municipios y que, como corporativos, estamos obligados a reivindicar su eliminación o, cuanto menos, obligados a paliarla», manifestó.

Para hallar esa compensación y eliminar dicha desigualdad, la alcaldesa aboga por una propuesta «sencilla»: una discriminación positiva para Pasaia en el Fondo Foral de Financiación Municipal. «En ello estamos -declaró-. Hemos comenzado esas gestiones. Somos conscientes de que no es una tarea fácil. Se necesitará esfuerzo, trabajo y hasta tiempo, pero no nos vamos a resignar. En ello volcaremos todos nuestros esfuerzos y se necesitará que todos rememos en la misma dirección», explicó.

En su intervención, Gómez también enumeró qué circunstancias justificarían esa compensación. Por un lado, el hecho de contar con un municipio «incoherente e irracional territorialmente hablando», separado por una lámina de agua. «Ello nos provoca una seria incomunicación interna y una falta de vertebración de nuestro municipio, es decir, lo que comúnmente llamamos dispersión», indicó.

Por otro lado, el que Pasaia sea una localidad portuaria. «La mayor parte de nuestro municipio la conforma un sistema general que acoge actividades económicas y que está sometido a un régimen jurídico y urbanístico excepcional que tiene unas consecuencias económico fiscales más que evidentes para con nuestro municipio y, ¿cúales son esas consecuencias económico fiscales? ¿Qué ingresos fiscales medios otorga un suelo calificado de industrial en el THG y cuánto el calificado como portuario? Entiendo que es hora de pasar de la reivindicación a la solicitud», anunció.

Gómez dijo no poner en tela de juicio que el puerto es «bueno para todos, es bueno para Gipuzkoa. Lo creo firmemente, pero con la misma firmeza digo que entre todos tendremos que buscar las soluciones para que los intereses de Pasaia y de los pasaitarras no sean los perjudicados. No queremos ser excepcionales, queremos ser iguales», aseguró la alcaldesa.