«Pasaia está lleno de rincones muy bonitos» Viernes, 8 diciembre 2017, 00:50

Para Lázaro González Ramos, Pasaia es un pueblo especialmente fotogénico. «Está lleno de rincones muy bonitos», asegura este beasaindarra. «A base de recorrer el pueblo, te encuentras 'txokos' para hacer fotos bonitas y pillar ángulos que pueden ser interesantes. Desde uno de ellos puedes ver, por ejemplo, cómo unas rocas asemejan ser un león con su cría. Produce ese efecto, aunque para verlos, hay que colaborar», manifiesta. Sus salidas a Pasaia se suceden en busca de escenas que no duda en inmortalizar con su cámara. «Suelo ir mucho. Pasaia me gusta y además, es un lugar en el que se puede aparcar y no te cobran por ello», comenta.