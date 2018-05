La música inundará Donibane A escena. Pasaia Txiki Abesbatza, durante un concierto ofrecido anteriormente en la parroquia de San Juan. / FOTOGRAFÍAS M.L. La programación, que se prolongará hasta el 3 de junio, incluye cerca de una decena de conciertos en la iglesia, la plaza y las calles sanjuandarras Las XXVIII Jornadas de Música de Itsas Mendi arrancarán el próximo viernes 11 M.L. PASAIA. Viernes, 4 mayo 2018, 00:44

La sociedad Itsas Mendi de Donibane ha desvelado la programación de las Jornadas Musicales que ya calientan motores en esta orilla de la bahía de Pasaia. La iniciativa, que este año alcanza su 28 edición, incluirá un total de nueve actuaciones que se desarrollarán desde el próximo día 11 y hasta el 3 de junio.

La inauguración correrá a cargo de Pasaia Txiki Abesbatza, la coral en la que se integran decenas de niños con edades comprendidas entre los 7 y los 14 años de Trintxerpe, Antxo, San Pedro y San Juan. La que está llamada a convertirse en cantera de los coros pasaitarras ofrecerá un concierto el viernes de la semana que viene en la Parroquia de San Juan Bautista.

Bajo la dirección de Saioa Ruiz y con Imanol Elizasu al piano, los pequeños cantores interpretarán un variado repertorio, en el que se incluyen canciones como 'I Like the flowers', 'Canço de bress per una princesa negra', 'Adiemus' y 'Noiz itzuliko zara'.

Un día más tarde y en el mismo escenario tendrá lugar un recital de piano y violín, a cargo de Eleketan duet. Mikel Urdangarin Castro y Estitxu Sistiaga Macuso protagonizarán esta nueva cita, con obras de Schumann, Glinka y Franck.

El domingo 13 de mayo tomará el relevo Mugarik Gabeko Txuntxuneroak, la agrupación en la que se integran multitud de txistularis navarros. Sus componentes visitarán Donibane, llevando a cabo una kalejira a través del pueblo.

La programación de las XVIII Jornadas Musicales de Itsas Mendi se reanudará el día 18 con un nuevo concierto, el que ofrecerá Beltza Gorria Abesbatza en la iglesia parroquial. Se trata de una coral mixta de San Juan de Luz dirigida por Dina Licht. El negro y el rojo que le dan su nombre son los colores de dicha ciudad. Está compuesta por una cuarentena de coristas, en cuatro voces, y en 2018 conmemora el vigésimo aniversario de su fundación.

El templo acogerá veinticuatro horas más tarde la visita de otros dos coros, el de Zariatxo y el de Zariagaz. Creados ambos en el año 2015, están formados por cantores de edades comprendidas entre los 11 y 20 años y dirigidos por Imanol Elizasu Lasa. Durante estos años han realizado una intensa actividad.

El domingo 20 de mayo serán los anfitriones, los txistularis de Itsas Mendi Elkartea, los que acaparen el protagonismo de estas jornadas celebrando un recital, a partir de las 13.00 horas, en la plaza Santiago de Donibane. En el repertorio elegido para la ocasión se incluyen 'Alabortza', 'Sorgin dantza', 'Jolasketa bat' y 'Arin-arin', entre otros temas.

En recta final, la programación permitirá disfrutar de un nuevo coro, el de Aretxabaleta, que actuará el sábado 26 de mayo en la Parroquia de San Juan Bautista. Formado en 1980, sus más de cuarenta componentes cantarán habaneras en la primera parte del concierto y canciones vascas, en la segunda.

La principal iglesia del casco antiguo sanjuandarra albergará el viernes 1 de junio un nuevo concierto, el que prepara la Orquesta de cámara Arimaz, que se creó hace más de una década a la sombra de la Musika Eskola de Tolosa, con el fin de completar la formación de los estudiantes de instrumentos de cuerda.

Para finalizar, el domingo 3 de junio la banda de música Konstatzia de Donibane y de nuevo Pasaia Txiki Abesbatza compartirán escenario, a las 13.00 horas, en la Iglesia de Bonanza.

Los conciertos programados en la parroquia se celebrarán, en todos los casos, a las 20.00 horas. La entrada será siempre gratuita.