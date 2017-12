Mayores que viven la Navidad como niños Karmele entonó un bertso ante la foto de su padre, Florentino Legorburu. A la derecha, Marian y su nieta Maixa disfrutando de la fiesta. Abajo, Bibi y sus dibujos. / FOTOS VIÑAS Aiton Amonen Aterpea plantó un árbol en memoria de Florentino Legorburu en la huerta de la que fue precursorLos jubilados sanjuandarras protagonizaron un Nacimiento viviente y una exposición ELENA VIÑAS PASAIA. Sábado, 23 diciembre 2017, 00:25

¿Quién dijo que éstas son unas fiestas pensadas para los más pequeños de la casa? En Donibane, los jubilados las disfrutan cada año con idéntica ilusión que sus nietos. Tal vez, incluso más. Así lo demostraron ayer en la jornada vivida en las instalaciones del centro de día y de Aiton Amonen Aterpea.

Los festejos arrancaron a media mañana con la escenificación llevada a cabo por las usuarias del centro diurno, que montaron un Belén viviente ante decenas de espectadores. No faltó detalle: el pesebre, el ángel anunciador, un pastorcillo y por supuesto, los tres reyes magos llegados de Oriente. «Yo soy Baltasar y traigo mirra. No sé lo que es, pero a mí me pirra», decía una de sus majestades y de inmediato, el público estallaba en carcajadas.

Como colofón a su actuación, los txistularis de Itsas Mendi acompañaban a miembros de la kantujira popular mientras entonaban villancicos en euskera. Las canciones dieron paso al que sin duda fue el momento más emotivo de la mañana, el homenaje brindado a Florentino Legorburu. El presidente del hogar de jubilados, Miguel Alcaraz, recordó la labor siempre desinteresada de Legorburu y su contribución a San Juan. «Fue uno de los precursores de la huerta de Aiton Amonen Aterpea y en ella plantaremos un árbol para recordarle», señaló. El acto se llevó a cabo en presencia, entre otros familiares y amigos, de su viuda, Txarito Lujambio, y su hija Karmele, quien entonó un bertso en su memoria. Lo hizo ante la fotografía que mostraba el retrato de quien fuera remero, baserritarra y un vecino muy querido por su pueblo.

Minutos más tarde se servía un lunch y se abría al público una exposición protagonizada por artesanos jubilados del distrito. En la muestra se reúnen tallas en madera de Xatur Telletxea, Manolo Calvo, Miguel Lujambio, Xanti Garbizu, Antxon Puy y Karlos Aguiar, así como los dibujos de Bibiano Puy, estrobos de Juanito Makazaga, barcos de Sabino Laboa, cristales de Beñat Ollokiaegi y escenas en miniatura de Juanito Laboa.