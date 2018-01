El International Propeller Club País Vasco se embarca en el 'San Juan' Ante la nao. Xabier Agote, entregando el documento de patrocinio a Antxon Ascorreta en el astillero. El club vizcaíno apadrina una cuaderna del ballenero que se construye en San Pedro y suma su apoyo al proyecto de Albaola ELENA VIÑAS PASAIA. Martes, 16 enero 2018, 00:19

El proyecto de construcción de la réplica del galeón 'San Juan' no cesa de sumar adhesiones y con ellas, apoyos de diversa índole. La última ha sido la del International Propeller Club País Vasco Puerto de Bilbao, que apadrina una de las cuadernas del ballenero, el equivalente a una de las costillas del esqueleto del barco.

El International Propeller Club País Vasco Puerto de Bilbao se constituye en 2011 al amparo del International Propeller Club of the United States of America fundado en 1927 y bajo cuyas normas existen hoy en día alrededor de 300 clubes en todo el mundo. Son asociaciones sin ánimo de lucro formadas por empresarios y directivos del sector marítimo portuario en particular y de la logística y comercio internacional en general, con vocación de agrupar a profesionales de estos sectores y otros afines, no sólo en Bizkaia, sino también en Álava y Gipuzkoa.

Entre sus objetivos se incluyen la promoción del tráfico marítimo y el comercio internacional, así como el espíritu de amistad y colaboración entre todos sus miembros, fortaleciendo los vínculos profesionales.

Según han informado desde Albaola, tanto esta asociación como el International Propeller Club País Vasco Puerto de Bilbao comparten ese interés por el ámbito marítimo, su divulgación y el trabajo asociativo.

«La construcción del ballenero 'San Juan' es hoy en día un proyecto referente a nivel mundial, por su rigor científico y la puesta en valor de la industria vasca y su historia. Es por ello que el International Propeller Club País Vasco Puerto de Bilbao ha decidido patrocinar una de las piezas del ballenero 'San Juan', concretamente una cuaderna», indican.

La estructura transversal del 'San Juan' está compuesta por lo que, en lenguaje común, podría llamarse las 'costillas' del barco; su nombre más técnico sería el de cuadernas. Las cuadernas están formadas por una gruesa pieza central llamada varenga, y dos brazos curvos, uno en cada banda, llamados genoles. «Obtener estas piezas no resulta fácil; es preciso buscar en el bosque grandes ramas con la forma precisa, sin nudos ni torceduras», recuerdan.

En la época del 'San Juan', esa dificultad se solventaba en los bosques vascos cultivando robles con la forma y curvatura exactas; de ese modo se obtenía madera de inmejorable calidad, estandarizando la producción y agilizando así los plazos de construcción. En ello radicaba el secreto de la extraordinaria solidez de las naos vascas, lo que las convertía en la envidia de todas las naciones europeas.

En el acto de entrega del documento de patrocinio intervinieron el presidente de Albaola, Xabier Agote, y en representación del Propeller Club, su vicepresidente, Antxon Ascorreta. Gracias a este patrocinio, Albaola cuenta con un nuevo e «importante» aliado para continuar con su proyecto.