Una fotografía de la bahía ilustrará el mes de junio del calendario de DV Llegando a puerto. Un remolcador de Facal asistiendo a un mercante en su entrada a Pasaia protagoniza la fotografía de Lázaro González. El beasaindarra Lázaro González es el autor de la instantánea elegida para la publicación, que se regala completando la cartilla que se repartirá este próximo domingo ELENA VIÑAS PASAIA. Viernes, 8 diciembre 2017, 00:55

A la foto le sobran atractivos. La proa de un buque mercante de dimensiones colosales asoma en la bahía de Pasaia mientras uno de los remolcadores de Facal le asiste en su entrada a la dársena. De fondo, puede verse el casco antiguo de Donibane, con su fila de casas solariegas que parecen verse reducidas a miniaturas.

La instantánea ha sido elegida para ilustrar el mes de junio del calendario de EL DIARIO VASCO, que se compone de un total de trece imágenes captadas en distintos rincones de Gipuzkoa. Su autor es Lázaro González Ramos, un vecino de Beasain aficionado a la fotografía que participó en la novena edición del concurso celebrado semanas antes entre los lectores de este periódico.

La noticia de que la suya era una de las obras seleccionadas para acompañar mes a mes el año 2018 ha supuesto «un premio» y «una ilusión» para su creador. «Siempre es un reto tomar parte en un certamen y si te premian por tu esfuerzo y por madrugar, qué más quieres», señala orgulloso Lázaro González.

La elección de un paisaje pasaitarra no fue casual. «Escogí Pasaia porque me gusta. Es un pueblo como los que ya no se construyen, una joya de Gipuzkoa que hay que cuidar. Suelo ir mucho porque la bahía da juego a la hora de hacer fotos. Lo que más me gusta son sus barrios históricos y los barcos», manifiesta.

La escena que este beasaindarra captó con su cámara le sedujo desde el primer momento. «Llama la atención que un barco pequeño lleve, con una cuerda, un carguero de treinta mil toneladas y 180 metros de eslora. Que un buque de ese tamaño flote ya es algo que impresiona y más cuando lo ves entrar por la bocana. Tienes la sensación de que no va a poder pasar por ahí. Es algo que hay que ver al menos una vez en la vida. Llama la atención. De hecho, la gente se para a mirar hasta que el barco entra en la bahía», manifiesta.

La fotografía también destaca por el juego de contraste tanto de tamaños como de colores. Así lo cree su autor. Según explica, «las casas se quedan pequeñitas en comparación con la proa del barco. Va haciéndole sombra, tapando el pueblo a medida que entra. Verlo y a esa distancia, dice mucho. El color también llama la atención, como ese rojo del que está pintado el casco. No se trata de buscar el buque más bonito a la hora de sacar una foto, sino algo que impacte».

Lázaro González se confiesa un apasionado de la fotografía. «Es mi hobby, al que le dedico el tiempo que libro del trabajo», asegura. Es habitual que se presente a concursos. «Y suelo mandar algunas de mis fotos también al Tiempo de Euskal Telebista», añade el beasaindarra.

Le seducen especialmente los paisajes. A la hora de elegirlos, se decanta por los que capta con el objetivo de su cámara en plena naturaleza. «Suelo ir mucho al monte. El mar me queda más lejos de Beasain, pero el día que me acerco a la costa, la impresión que me produce verlo es mayor. Me engancha», confiesa González.

Conseguir el calendario de 2018 es muy fácil. Basta con hacerse con la cartilla que se publicará este domingo con y recortar los cinco cupones que se publicarán entre los días 11 y 15 -el 16 y 17 se repartirá comodines- para completar la promoción.

El calendario, que se repartirá el día 17, desvelará durante 2018 algunos de los paisajes con más magnetismo y atractivo de Gipuzkoa gracias a instantáneas como la de Lázaro González y otra docena de lectores. Pasaia tendrá gracias a su mirada un lugar destacado en los hogares de miles de familias de todo el territorio.