Dura derrota del Donibane Eskubaloia el domingo en Irun E.V. PASAIA. Jueves, 1 febrero 2018, 00:30

El Donibane Eskubaloia sufrió un duro revés al caer por 35-31 ante el Bidasoa Irun, equipo que le precede en la clasificación y que, con esta victoria, logra una ventaja de cinco puntos respecto a los rosas.

Los sanjuandarras, tras dos jornadas de buen juego, se habían conjurado para lograr la victoria ante los fronterizos, pero durante todo el partido fueron incapaces de encontrar el juego que estaban realizando en las semanas precedentes, y estuvieron a merced de los jóvenes jugadores irundarras, que optaron por un juego rápido, abierto y de riesgo que desbordó a los sanjuandarras.

El inicio del partido fue muy igualado, con los dos equipos conscientes de la importancia de los puntos en juego, y con dos porteros muy entonados que evitaban que se perforase una y otra portería. Aún y todo, los locales tomaron las riendas en el marcador, y aunque la máxima ventaja en la primera mitad fue de tres goles, las espadas estaban aún en todo lo alto al descanso, con ventaja irundarra de 16-14.

En la reanudación, la defensa rosa fue impecable, logrando que los amarillos no anotasen durante 7 minutos, y colocándose por delante en el marcador. Pero no resultó ser más que un espejismo, ya que pese a este empuje inicial, no lograron que el juego mejorase, y volvieron a ser dominados por los locales, muy motivados por el resultado que estaban logrando.

El mayor acierto de los locales les dio alas, y les llevó al resultado final y a conseguir estos dos importantes puntos.

Este sábado el Donibane recibirá al Askartza, último clasificado, lo que convierte la oportunidad en propicia para lograr su primera victoria como local.