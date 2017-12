«No es cuestión de voluntad, sino de seguridad y sitio» Martes, 12 diciembre 2017, 00:12

La teniente alcalde de Trintxerpe y responsable de la comisión de fiestas de este mismo distrito, la socialista Lore Suárez, asegura que el ampliar el recorrido del desfile de Carnaval «no es cuestión de voluntad, sino de seguridad y sitio». En declaraciones a DV, la edil señala que la primera reunión para abordar este tema la tuvieron el pasado 18 de julio. «Ellos dicen que se les prometió que cuando acabaran las obras, se recuperaría el desfile original, pero eso ya no es posible, porque no entran las veinte carrozas, suma de las locales y las que se suelen invitar al pueblo. Físicamente, no caben», manifiesta.

Otra de las cuestiones que más preocupa a Lore Suárez es la de la seguridad. Tal y como señala, «cortar el tráfico deja todo San Pedro colapsado, con la salida de la calle Pescadería cerrada, la subida por la Náutica... y hay que tener en cuenta unos mínimos para garantizar la seguridad en el caso de que tuviera que entrar una ambulancia o los bomberos, sin olvidar el paso del resto de vehículos o los autobuses públicos».

La concejal señala que en este tiempo no se han quedado cruzados de brazos y que además de encargar un estudio a la Guardia Municipal, ha mantenido conversaciones con el puerto y se han estudiado medidas, como la de habilitar un bypass de tráfico. «Es cierto que el puerto ha dado autorización para que entren las carrozas, pero también ha dejado claro que el Ayuntamiento -la comisión de fiestas no tiene una figura jurídica- se hace responsable si ocurre algún desperfecto, algo que ya sabíamos que iba a ocurrir. El Ayuntamiento tiene que responsabilizarse con su seguro si sucede algo en suelo portuario. Hablé con el secretario municipal para ver cómo abordarlo y por eso les pedimos saber cuántas carrozas entrarían en él, dejando claro que única y exclusivamente accedería el chófer de cada una de ellas. Nadie más. Aún no me han respondido del número que precisan y sus metros cuadrados».

Suárez aclara que las decisiones que se han ido tomando han sido adoptadas por la comisión de fiestas, a la que ha mantenido «permanentemente» informada. «No soy yo la que dice que no, porque sí. También he hablado con las comparsas de Pasaia. Hay que garantizar la seguridad y un mínimo perjuicio», concluye.