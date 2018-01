EH Bildu defiende que Casa Ciriza sea gestionada por la ciudadanía Trintxerpe. El interior de Casa Ciriza durante los preparativos del desfile de moda protagonizado por Iraia Oiartzabal. / VIÑAS La coalición abertzale critica que cada vez son más evidentes las «terribles» consecuencias del pacto de gobierno entre PSE y PNV ELENA VIÑAS PASAIA. Sábado, 13 enero 2018, 01:26

EH Bildu de Pasaia considera que el edificio conocido como Casa Ciriza es de los pasaitarras y debe de ser gestionado por la ciudadanía de esta localidad. Lo afirma «con rotundidad» en una nota de prensa hecha pública ayer, en la que también defiende que La Herrera es igualmente de los pasaitarras y ha de estar al servicio de los ciudadanos.

La coalición abertzale, con Miguel Mari Torrea a la cabeza, valora de este modo el conflicto surgido en las últimas semanas entre la Autoridad Portuaria y el Ayuntamiento en torno a la utilización del emblemático inmueble de Trintxerpe. Hay que recordar que el Consistorio y el Puerto mantendrán este mes contactos con el fin de llegar a un acuerdo sobre la utilización de Ciriza y evitar así la vía judicial por las tasas de 230.661 euros no abonadas por su uso. La alcaldesa, Izaskun Gómez, confía en que «fruto de ese diálogo», se pueda «reconducir» la situación.

EH Bildu critica en el mismo texto otras actuaciones ya iniciadas. «Las obras de la lonja de San Pedro siguen paralizadas, la 'pendiente' que se está formando en el camino de Trintxerpe al Topo en lugar de quitar la 'montaña', es cada vez más visible, y por si eso fuera poco, la Autoridad Portuaria dependiente del PNV con Ricardo Peña como presidente ha interpuesto a Pasaia una denuncia referente al edificio Ciriza», lamenta.

La coalición considera «vergonzoso» que la Autoridad Portuaria pretenda cobrar a los pasaitarras por el uso del edificio Ciriza, rehabilitado con el dinero de todos. «Vergonzoso y humillante, teniendo en cuenta las concesiones que PNV y PSE han hecho ya al Puerto en esta legislatura, como, por ejemplo, la modificación del proyecto del trayecto de Trintxerpe al Topo», añaden.

A juicio de los ediles de EH Bildu en el Consistorio, cada vez son «más evidentes» las «terribles consecuencias del acuerdo PNV-PSE en Pasaia. Según explican en su nota de prensa, «estamos acostumbrados a los secretismos del PNV y PSE, estamos acostumbrados a que el Gobierno municipal no convoque comisiones; sin embargo, consideramos especialmente grave que el Ayuntamiento haya tenido conocimiento de este conflicto a través de los medios de comunicación».

Declaran, asimismo, que no parece que el Gobierno municipal esté al nivel de la gravedad de este hecho. «La alcaldesa ha anunciado una comisión técnica entre el Puerto y el Ayuntamiento, cuando sabe perfectamente que el problema no es técnico. Sin ir mas lejos, el PNV ha sido quien ha reconocido que la Autoridad Portuaria no tiene voluntad para el diálogo. Parece increíble que esto lo diga Nahikari Otermin, cuando, además de ser la portavoz municipal del PNV, fue representante del Gobierno Vasco en la Junta del Puerto que nombró a Ricardo Peña, presidente de la Autoridad Portuaria. ¿A quién quieren engañar?», se preguntan.