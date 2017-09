EH Bildu critica que un informe del Gobierno quiera implantar la OTA Ante la lonja. Haritz Perez, Oihane Oronoz y Juanra Cano. / VIÑAS La coalición abertzale califica de «ridículo» el documento elaborado durante los últimos dos años y avanza que no tendrá su apoyo ELENA VIÑAS PASAIA. Sábado, 16 septiembre 2017, 00:32

El informe de movilidad encargado por el equipo de Gobierno para dar respuesta al problema de aparcamiento en la localidad propondría, entre otras medidas, que la mayor parte de las plazas de estacionamiento en superficie existentes en los cuatro distritos pasen a ser de OTA, lo que obligaría a pagar a visitantes y residentes, «abonando anualmente un precio». Así lo manifestaron miembros de EH Bildu de Pasaia en una rueda de prensa ofrecida ayer en San Pedro, en la que dejaron clara su oposición a la aplicación de esta medida.

Haritz Perez, Oihane Oronoz y Juanra Cano admitieron estar «preocupados y cabreados» porque el Gobierno municipal del PNV y el PSE-EE ha pasado dos años «sin hacer absolutamente nada», para ahora presentar su propuesta «estrella» de movilidad, refiriéndose al informe de 120 páginas encargado a una empresa «externa» por 30.000 euros.

«Nos parece ridículo», aseguraron, añadiendo que dicho documento llega a la conclusión de que los cuatro distritos tienen «el mismo problema». «Su solución maravillosa es hacer pagar a pasaitarras, a la gente que viene a trabajar a nuestro municipio y a los visitantes por las plazas que hay en superficie. Eso no soluciona absolutamente nada», criticaron.

Recordaron que durante la anterior legislatura EH Bildu habló con los vecinos de los diferentes distritos. «En Antxo conseguimos un sistema que equilibraba las necesidades de residentes y no residentes, y a su vez reducía el tráfico en el centro urbano sin que nadie tuviera que pagar de más. En San Pedro, también hicimos los cambios necesarios por las obras de la lonja y hoy es el día en que tanto visitantes como sanpedrotarras no encuentran dónde aparcar, mientras el parking de la lonja sigue cerrado, porque la Autoridad Portuaria y su presidente, Ricardo Peña, del PNV, así lo han decidido», denunciaron.

Añadieron que tenían mejoras, igualmente, para Trintxerpe y Donibane, aunque no pudieron llevarlas a cabo por tocar a su fin la legislatura. «Lo que sí tenemos claro es que son los sistemas de residentes los que tienen que marcar la manera de funcionar y que no soluciona absolutamente nada hacer cobrar a propios y extraños sin dar ninguna solución. Las soluciones están en el parking de la lonja que tiene bloqueado el PNV y en la segunda fase de Luzuriaga, que también la tiene bloqueada el PNV desde el Gobierno Vasco. Y en hacer una propuesta ciudadana y respetar el ordenamiento que se decidió para La Herrera. Y no como ahora, que vemos que donde no pueden aparcar los vecinos ni en fiestas ni de normal, sí se puede poner un circo, por el que la APP saca un rédito», lamentaron.

Abierto a modificaciones

Los portavoces de EH Bildu ratificaron su compromiso en seguir desarrollando la propuesta que venían trabajando en la legislatura anterior, «que no pasa por cobrar de ninguna de las maneras por las plazas que ya están en superficie sin crear ninguna nueva».

«La propuesta que defendamos tiene que contemplar no sólo los aparcamientos, sino también la movilidad peatonal, las bicicletas y todo el transporte público, que también necesita una mejora, sobre todo, en el servicio de la motora», indicaron en su comparecencia.

A la pregunta de si el Gobierno ha notificado la existencia de ese informe vía email, apuntando que se trata de un documento abierto a modificaciones y en el que nada es aún seguro, los representantes de Bildu admitieron que es «cierto», pero añadieron que «si es un borrador y el Gobierno no va a plantear su desarrollo, ellos lo tendrán que decir». También apuntaron que el PSE-EE ha sido el que encargó el documento, «pero desconocemos si el PNV está de acuerdo».