EH Bildu critica la gestión de residuos del Gobierno municipal
La coalición abertzale lamenta que la tasa de recogida selectiva haya bajado 20 puntos con el sistema actual
PASAIA. Jueves, 7 diciembre 2017

EH Bildu critica la política de residuos que está llevando a cabo el equipo de Gobierno municipal, al que insta a que actúe «con responsabilidad». Para ello, le solicita la entrega de los informes del departamento correspondiente junto con una valoración desde el año 2014 hasta el día de hoy, contemplando la devolución que debe hacer la Mancomunidad de San Marcos.

La coalición abertzale recuerda que, como ha manifestado en «reiteradas» ocasiones, el «único» tema sobre el que pivotó la oposición de los partidos que componen el actual Gobierno municipal -PSE y PNV- durante la anterior legislatura fue el de las «basuras». «Y decimos basuras porque nunca supieron ni quisieron hablar de residuos», lamentan.

Según explican, «toda aquella estrategia basada en mentiras tenía como finalidad intentar confundir y manipular a la ciudadanía. El castillo de naipes que construyeron se ha ido desmoronando, pero esta vez no recibiréis folletos 'informativos'. Ahora no, ahora prefieren callar como si no hubiera pasado nada, como si no hubieran dicho ni prometido nada». Los ediles de EH Bildu declaran que tanto PSE como PNV prometían informar y concienciar, «pero eso también era mentira, y por eso, desde que gobiernan, ha bajado 20 puntos la tasa de recogida selectiva, del 76% al 56%».

Los concejales de la coalición abertzale critican que, en nombre de la «comodidad», el «gran logro» del Gobierno haya sido «incrementar la contaminación de otros municipios -Cantabria, Mutiloa...- duplicando la cantidad de fracción rechazo». «Pero para PSE y PNV no hay problema, por eso han decidido que el continuo incremento del déficit en el servicio de recogida -un 5% en 2017-, lo paguemos entre todos, separemos convenientemente nuestros residuos o no; por eso acaban de aprobar una subida en la tasa de las basuras. Tras repetidos buzoneos que nos alertaban que EH Bildu subiría la tasa de basuras, ha sido el gobierno de PNV y PSE quien lo ha hecho», manifiestan.

Añaden que también socialistas y jeltzales decían que el sistema del quinto contenedor que iban a implantar sería «más limpio», pero, según denuncian, «ocultan que el sobrecoste anual de recoger las bolsas que mucha gente deposita en el suelo -casi siempre con residuos mezclados- asciende a 15.000 euros».

Devolución de 93.000 euros

EH Bildu denuncia, igualmente, que desde el año 2014 la Mancomunidad de San Marcos «obligaba» a pagarle un porcentaje anual que tacha de «no apropiado», puesto que «nos cobraba la recogida de residuos aunque no la realizaran en nuestro municipio». «Este asunto ha llevado un largo proceso y finalmente la Mancomunidad deberá devolver alrededor de 93.000 euros a Pasaia», señalan.

Las críticas de la coalición aber-tzale no finalizan ahí. También lamentan que el actual equipo de Gobierno, además de «regalar» la gestión y recogida a San Marcos, dejando de recibir 210.000 euros anuales por el papel, cartón y envases ligeros «bien separados» por los pasaitarras, ha decidido que también «regalemos» dinero público por duplicar la fracción resto del contenedor gris, que ha llevado de gastar 160.000 euros a 430.000 euros. «Y todo esto para intentar justificar la construcción de una incineradora innecesaria en Gipuzkoa, a merced de unos lobbys económicos insaciables», aseguran.

Para finalizar, solicitan al Gobierno que deje de mentir, ya que el sistema actual «no es más saludable, no es más limpio, no garantiza una tasa aceptable de reciclaje y es mucho más caro».