La biblioteca se llamará Ubera Bibliotekaren Lagunak. Los integrantes del grupo celebran la elección del nombre con el que será bautizada la nueva biblioteca de Pasai Donibane. / FOTOS M.L. El Pleno aprobó por unanimidad la propuesta presentada por la ciudadanía | La corporación municipal dio luz verde a la moción sobre las pensiones de Duintasuna, mientras que la referida a Franco fue retirada M.L. PASAIA. Jueves, 26 abril 2018, 00:16

La nueva biblioteca municipal de Pasai Donibane llevará el nombre de Ubera. Así se acordó en el Pleno ordinario celebrado a últimas horas de la tarde del martes en el Palacio Arizabalo. Todos los grupos políticos con representación en el Ayuntamiento refrendaron la propuesta salida de un proceso de participación ciudadana llevado a cabo semanas antes de la mano de Bibliotekaren Lagunak.

Este grupo comenzó la búsqueda de un nombre eligiendo a personas del pueblo y de la zona relacionadas con la creación y la escritura que estuvieran interesadas en colaborar en el proceso. Al final, las sesiones se realizaron con Oier Guillan.

Según explican sus integrantes, «a la primera sesión acudieron doce personas, dos de ellas relacionadas con el mundo mar -Juanito Makazaga y Sabino Basurko-. Al comienzo se habló de las palabras que habían salido en la recogida de ideas planteadas en la consulta abierta. Después se habló de las vinculaciones emocionales de Donibane. De lugares significativos del mar. Se plantearon así mismo nombres de los vapores de la Pysbe relacionados con los vientos (Terrala, Biasioa...)».

Finalmente, quedaron cuatro nombres para elegir: sarda (banco de peces), ubera (estela), terrala (viento terral) y bapore (vapor). «En la segunda sesión se habló de estos cuatro nombres quedando Terrala y Ubera para elegir. Se solicitó el voto por WhatsApp. Una vez realizada la votación, tanto entre los asistentes como por WhatsApp, ganó la opción ubera», señalan.

La inauguración, en un mes

De este modo, la biblioteca que se inaugurará previsiblemente el próximo 25 de mayo, como avanzó la concejal de Cultura, la jeltzale Miriam Cano, será bautizada con un nombre no exento de cierto simbolismo. «La palabra nos ofrece una amplia y positiva simbología relacionada con el mar», aseguran desde Bibliotekaren Lagunak.

Recuerdan que, en general, estela es el rastro que deja un barco al moverse en el agua. «Por tanto, el significado principal es ese: abrir un camino en medio de una explanada de agua, darse cuenta del camino que marcaron los que estaban delante, hacer visible un camino en el mar del tiempo», indican.

Pero, además, en San Juan es una palabra conocida en la vida cotidiana. Estela se utiliza, sobre todo, en el mundo del remo. «Una trainera tiene una gran estela cuando coge velocidad; un chalupa va en la estela de otra embarcación cuando necesita protección; dejar una buena estela es señal de que se mueve con fuerza, si no se le adelantaría», apuntan.

Todos estos ejemplos relacionados con la palabra estela dan la oportunidad de crear un imaginario en relación con la biblioteca que espera abrir sus puertas de manera oficial: «la esperanza de dejar un rastro en la actividad cultural de cada momento; aunque sea esporádico, se da un camino o dirección nueva; la oportunidad de mirar a lo lejos y adelante. El signo de que los caminos imposibles son posibles».

Además, la resonancia que tiene la palabra en el ciudadano del distrito pasaitarra de Donibane «permite que un proyecto pueda coger fuerza, velocidad a través del conocimiento compartido; y a su vez, permite un proyecto que te ofrece protección para continuar navegando», añaden los miembros del grupo que ha trabajado en favor de la biblioteca sanjuandarra.

Otros temas

La referida al nombre que habrá de llevar la nueva biblioteca municipal de Pasai Donibane no fue la única moción presentada al Pleno celebrado esta misma semana. Hubo otros textos que se sometieron, igualmente, a votación y debate. Ése fue el caso del firmado por la Duintasuna, la Asociación de Jubilados y Pensionistas de Gipuzkoa, que solicitaba, entre otras cuestiones, el establecimiento de una pensión mínima de 1.080 euros «para salir del umbral de la pobreza».

La propuesta se aprobó con los votos a favor de PNV, EH Bildu y Puede Pasaia. El PSE-EE optó por abstenerse.

Por otra parte, Puede Pasaia(k) Ahal Du defendió su moción para retirar el título de alcalde honorífico a Franco, mientras el PSE-EE presentaba un texto alternativo a éste. Ambas propuestas fueron retiradas en búsqueda de un consenso de todas las fuerzas tras un acalorado debate, en el que la alcaldesa, Izaskun Gómez, mostró su malestar por una serie de comentarios que se habían realizado al respecto en redes sociales.

«En política no todo vale, hay líneas rojas que no se deberían de pasar. Cuando una tiene a su abuelo enterado en no se sabe qué cuneta, determinados chistes sientan mal», manifestó la regidora visiblemente molesta.