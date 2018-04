Dos banderas más para San Juan Txapeldunak. La expedición de San Juan al completo posa con las dos banderas que se adjudicó en el Campeonato de Euskadi de bateles. Las Batelerak y las juveniles triunfan en el Campeonato de Euskadi de bateles | Las infantiles se hicieron con la medalla de plata, pero no podrán competir en Moaña por una división de categorías que Xabier Arraras tacha de «discriminatoria» M.L. PASAIA. Miércoles, 25 abril 2018, 00:18

A pesar de que la temporada oficial no ha arrancado aún, San Juan-Koxtape ya atesora un ramillete de banderas. Las dos últimas se las adjudicaba este pasado fin de semana en el pantano de Legutio, escenario del Campeonato de Euskadi de bateles. Las Batelerak revalidaban su título, demostrando que ninguna otra trainera es capaz de hacer sombra a las herederas de aquellas mujeres que enamoraron a Víctor Hugo.

A su triunfo se sumaba el de sus 'hermanas' menores, las juveniles, que demostraron ser dignas sucesoras de quienes aspiran a continuar haciendo historia imponiéndose en las principales citas de remo que se avecinan los próximos meses. Los dos equipos lograban, de este modo, el billete al Campeonato de España de bateles, que se disputará este mismo fin de semana en la localidad gallega de Moaña.

Pero las categorías senior y juvenil femeninas no fueron las únicas que lograron destacados resultados en este última competición. Las chicas infantiles se hacían con la medalla de plata, quedándose a sólo 3 segundos de las ganadoras, el equipo de Ondarroa. El batel cadete masculino tuvo que conformarse con un nada despreciable cuarto puesto y no consiguió subirse al podio por unas centésimas de diferencia sobre Bermeo, que se hizo con el bronce.

Menos suerte tuvieron las cadetes. El sábado no se clasificaron para disputar la final veinticuatro horas después, aunque no renunciaron a demostrar su valía ganando la tanda de consolación.

Los responsables de Pasai Donibane Koxtape Arraun Elkartea no ocultan su satisfacción por los resultados obtenidos en tierras alavesas. «La expedición rosa se desplazó a Legutio para participar en siete de las ocho categorías presentes y logró disputar cuatro finales, haciéndose con dos banderas, a las que se suma una plata y un cuarto puesto», manifestaba el presidente rosa, Xabier Arraras, quien subrayaba que el de San Juan fue el único club que volvió a casa con dos banderas, el mayor éxito de cuantos entraron en liza.

«Este viernes viajaremos a Galicia con la esperanza de traernos esos dos campeonatos», afirma Arraras, mientras confiesa que todos en el club sanjuandarra se sienten «muy orgullosos» por los resultados obtenidos.

Fuera de competición

Sin embargo, no oculta su malestar por las diferencias en cuanto a categorías que contempla el Campeonato de España de bateles; unas diferencias que dejan fuera de competición al batel infantil femenino de San Juan. Según explica, «antes del Campeonato de Gipuzkoa y de saber si nos clasificaríamos o no, escribí una carta con la queja a la Federación Española de Remo, porque en el Campeonato de España no contemplan la categoría infantil femenina, que se engloba en la de promesa junto a la de cadete. En su día se hacía eso porque había pocas fichas femeninas, pero en la actualidad hay más fichas a nivel de Euskadi a en categorías inferiores femeninas que masculinas».

En la misiva enviada a la Federación Española de Remo y que todavía no ha recibido respuesta, Arraras califica de «discriminatorio» que no haya una división de categorías para chicas idéntica a la existente en chicos. «No están actuando con igualdad de género. Más grave me parece que en las competiciones de banco móvil sí que se contempla esa división, con infantil, cadete, juvenil y senior, e incluso incluye la categoría alevín para niños de 10 a 12 años, cosa que en Gipuzkoa no podemos hacer porque no lo permite la Diputación Foral», declara el presidente de San Juan.