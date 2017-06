Un final de fiestas con el brillo del oro

Fueron apenas tres jornadas de festejos, pero las suficientes para dar cabida a las más diversas propuestas. La programación de actos de San Juan se despidió el domingo, dejando a vecinos y visitantes buen sabor de boca y saciándoles sus ganas de diversión hasta las siguientes citas marcadas en rojo en su calendario.

La despedida estuvo marcada por dos destacados acontecimientos. El primero de ellos tenía lugar de la mano de Xanju Kirol Kluba, que celebraba la quinta edición de su triatlón popular. Tras la prueba en la que compitieron conocidos sanjuandarras, como el entrenador de remo Joseba Fernández Daguer, llegaba el turno de los más pequeños de la casa que disputaban un duatlón y varias carreras por edades.

En chicos, se proclamaba vencedor el remero Beñat Izagirre, seguido de Jon Elkano y Aimar Sukunza. En féminas, el triunfo era para Ainhoa Belzunegi, que compartió podio con Idoia Aranburu y Ane Fernández.

La victoria, por equipos, fue para el formado por Jitxo López, Raúl Lechuga y Joseba Pérez. En segunda posición quedaban Jagoba Bakero, Arkaitz Arregi y Karmele Cámara. En tercer lugar se clasificaban Maider Aginaga, June Aramendi e Izaro Múgica.

En la categoría de 0 a 4 años de edad, el más rápido resultó ser Markel Fernández, que aventajó a Markel Iñigo y Julen Bakero. Ibon Aduriz se impuso en la modalidad de 5 a 7 años, seguido de Adur Alkaraz y Oihan Arbona.

Markel Salaberria se hizo con el primer puesto con la categoría de 8 a 10 años, quedando Jurgi Sukunza y Guille Lechuga en segundo y tercer lugar, respectivamente.

En el duatlón destinado a niños de entre 11 y 13 años, el ganador fue Mikel Aramendi, imponiéndose a Josu Porta y Ander Aramendi. En cuarto lugar quedó Nora Gametxo, la única chica que compitió en esta prueba.

Tras el reparto de trofeos y el sorteo de diferentes premios, todos los deportistas subían al tablao habilitado en la plaza Santiago dispuestos a tomarse una foto juntos para el recuerdo, con la promesa en el aire de repetir dentro de doce meses en el triatlón popular de Xanju Kirol Kluba.

Fotos y más fotos se tomaron también los miembros de Itsas Mendi Elkartea, la asociación de Donibane que este año conmemora el 50 aniversario de su fundación. Las bodas de oro llevaban a los dantzaris actuales y a aquellos que lo fueron en algún momento de su dilatada historia a compartir una actuación en el corazón del casco antiguo.

El grupo al completo salía del barrio de Meipi a mediodía, desfilando acompañado de más de media docena de txistularis del pueblo. A ellos se unían los integrantes de esa agrupación infantil de baile creada en los últimos años en Donibane. Los txikis estrenaban atuendos que lucieron con orgullo.

Tras los niños y niñas, Joserra Sistiaga 'Kaxero' y Koro Fernández portaban la bandera de Itsas Mendi, precediendo a dantzaris y exdantzaris, que hicieron de la plaza Santiago su particular pista de baile ante varios centenares de espectadores. La fiesta culminó con una comida especial en el frontón para conmemorar las bodas de oro, cuyos actos continuarán en los próximos meses. Tampoco faltó la música para animar la sobremesa.

Puestos de San Pantaleón

Los sanjuandarras tienen ahora fija la vista en sus siguientes fiestas patronales, que se celebran a finales del mes de julio. Para festejar el día 27 San Pantaleón, y como viene siendo costumbre, las diferentes cuadrillas que deseen solicitar poner un puesto de sardinas en Donibane, deberán presentar la instancia normalizada en el Ayuntamiento.

Según ha informado la comisión de fiestas de San Juan, el plazo para presentar la solicitud se mantendrá abierto hasta el 10 de julio, inclusive. En la petición para colocar un puesto deberán de indicarse, además de quién lo solicita, la ubicación concreta del mismo, el material que se solicita, el número de cajas de sardinas y el de sacos de carbón.

Una vez finalizado el plazo establecido y como se ha venido haciendo en años anteriores, entre las cuadrillas inscritas se realizará el sorteo de las dos cuadrillas responsables del reparto de las sardinas el mismo día de San Pantaleón. Las dos cuadrillas seleccionadas designarán, cada una de ellas, una persona responsable para realizar dicho reparto.

Desde la comisión de fiestas de Pasai Donibane advierten que aquellas cuadrillas que no estén «debidamente inscritas» en la fecha establecida no constarán en la lista del reparto y por tanto, no se les repartirán sardinas.