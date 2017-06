Izaskun Gómez (Alcaldesa de Pasaia): «Pasaia funciona a base de subvenciones y eso debe cambiar»

La alcaldesa recibía esta semana a DV en su despacho del Palacio Arizabalo para realizar un repaso de los temas que han marcado la vida municipal de Pasaia los últimos dos años y los que restan por abordarse una vez pasado el ecuador de la legislatura.

-El martes se cumplieron dos años de su investidura como alcaldesa, ¿qué valoración realiza de este tiempo?

-Muy positiva. Hemos puesto a Pasaia en el mapa, las instituciones tienen puesto el foco en nuestro municipio y también hemos sido capaces de cambiar una tendencia que había en este pueblo de no coordinación ni colaboración con otras administraciones. Soy de las que cree firmemente en el entendimiento y nos hemos entendido con otras instituciones, aunque siempre hay flecos que se quedan fuera.

«La regeneración no es solamente lo que se pueda implantar en La Herrera; es muchas cosas más»



«El tema del estacionamiento tiene que ser consensuado con el resto de la corporación»



«El Festival Marítimo de 2018 puede ser un elemento muy fuerte de atracción turística»

-Una de las cuestiones más destacadas que han acontecido en estos dos años es la puesta en marcha del SAC, el tema estrella del programa electoral socialista. ¿El haber materializado este logro les da aire para lo que resta de legislatura?

-Uno de los temas de los que personalmente me siento más orgullosa es de ése, de la implantación de las oficinas del SAC. En cualquier municipio ese tipo de oficinas son totalmente necesarias, pero en Pasaia resultan indispensable fruto de la propia dispersión de la localidad. Era una deuda histórica que se tenía con la ciudadanía. El equipo de Gobierno podemos sentirnos orgullosos y más teniendo en cuenta que somos el único municipio que hemos conseguido implantar tres oficinas. La valoración que hago es buena, pero lo más importante es que también la ciudadanía hace una valoración muy buena de este sistema.

-Con el SAC ya en marcha, ¿cuáles son los siguientes retos que afrontará el Gobierno?

-Pasaia no puede seguir viviendo de las subvenciones. Debemos ser capaces de aunar esfuerzos con las instituciones y que esta situación que padece históricamente Pasaia cambie. Somos un municipio que funcionamos a base de subvenciones, que tiene unos problemas estructurales y eso debe cambiar. Uno de mis objetivos es que a lo largo de lo que resta de legislatura seamos capaces, de una u otra forma, de paliar estos problemas que siempre nos persiguen. Para ello, necesitamos a otras instituciones.

-Y en cuánto a proyectos concretos, ¿cuáles serán los próximos que aborden? ¿Tal vez los referidos a movilidad urbana?

-Sí, uno de los grandes déficits de este municipio y que sabemos que está causando bastante malestar entre la ciudadanía es el del estacionamiento. Estamos elaborando un estudio y no me importa admitir que se está retrasando más de lo deseable. Será un documento que nos haga una serie de propuestas técnicas y veremos qué se decide políticamente. El del estacionamiento tiene que ser, como muchos otros temas, consensuado con el resto de la corporación. Teniendo en cuenta que es un problema que padecen todos los pasaitarras, sería bueno que tuviéramos una posición unánime para que sea una propuesta que perdure en el tiempo.

-Hablando de esta colaboración entre Ayuntamiento y Diputación, el Festival Marítimo de 2018, al que también se suma el Gobierno Vasco, parece llamado a convertirse en otro destacado hito.

-Tengo plena confianza en que el Festival Marítimo ponga también a Pasaia donde se merece y más teniendo en cuenta que este municipio está unido al mar por muchísimas razones, incluso históricamente. Puede ser un elemento muy fuerte de atracción turística que ponga también a Pasaia como centro de nuestra cultura marítima y quede implantado para muchos años, algo que no puede ser más que beneficioso para nuestro pueblo. Al final, el turismo es economía y empleo, algo de lo que precisamente no andamos sobrados.

-Otro proyecto que aspira a materializarse es el de la regeneración. ¿Estamos en la legislatura en la que por fin la regeneración sea una realidad?

-No me gusta hacer promesas en torno a la regeneración, porque ya son muchos los años que prometemos y nunca se cumple. Esto lo uno a lo manifestado al principio: un elemento fundamental para que nuestro municipio cambie es el de la coordinación y colaboración. Fruto de ello es que, por lo menos en esta ocasión, ya se están dando pasos en ese sentido. En este momento, tenemos la obra de la conexión del Topo, se está trabajando en otros proyectos en La Herrera... pero de cualquier forma regeneración no es solamente lo que se pueda implantar en La Herrera por la importancia de la situación estratégica que tiene este espacio, sino que regeneración también es muchísimas otras cosas. Siempre digo que la regeneración no sólo tiene que ser urbana, sino también económica y social. Se está sembrando para obtener sus frutos. Es cierto que se han dado pasos, que se seguirán dando y que veremos fructificar algún proyecto y ello, desde luego, es fruto de la colaboración interinstitucional, que ha brillado por su ausencia durante mucho tiempo en nuestro municipio.

-Para quienes le han precedido en su cargo, la Autoridad Portuaria parece haber sido siempre un caballo de batalla con el que era difícil lidiar. ¿Le ocurre lo mismo a usted?

-Las relaciones con la Autoridad Portuaria podrían ser mejores. Imagino que ellos dirán lo mismo de nosotros, pero de cualquier forma creo que sí hay una interlocución. A veces nos atrincheramos en que las relaciones no son buenas, pero al final somos vecinos. Que confronten determinados intereses también nos lleva a que las relaciones en ocasiones se tensen hasta más de lo deseable. Yo quiero mirar en positivo. En La Herrera, la APP ha dado pasos en positivos y me voy a quedar con ello.

-Otra cuestión que parece no haber sido fácil de solventar ha sido la de los vecinos afectados por el incendio de Trintxerpe

-Hay temas que necesitan que pase un tiempo de reposo, de reflexión. Únicamente, a este respecto, tengo que decir que he defendido los intereses de la totalidad de los vecinos de Pasaia.

-Éste es también momento de pasar examen a la oposición. ¿Cómo la calificaría?

-De bastante pobre. Se nos acusa de que no les damos información, que no les hacemos partícipes... Es el latiguillo que han adoptado y repiten insistentemente. Deberían trabajar más. Independientemente de la información que el Gobierno facilite o no, ahí están los expedientes y los técnicos... Se nos acusa de que no les dejamos hacer propuestas. Sin ir más lejos, abrimos un plazo para presentar propuestas para el convenio de 2017 con Ordenación del Territorio y ni EH Bilbu ni Pasaia(k) Ahal Du presentaron ninguna. En los presupuestos participativos, Bildu hizo una serie de consideraciones, pero Puede Pasaia ninguna.