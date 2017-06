Trintxerpe, capital de los moteros

No todas las joyas están diseñadas a base de oro y diamantes ni se lucen en el cuello o en la muñeca durante fiestas de gala. Algunas también se desplazan sobre dos ruedas, a la velocidad del viento, con un rugido incomparable de motores que combina a la perfección con una piel capaz de narrar historias en forma de tatuajes. Hasta Tiffany palidecería ante estas piezas de coleccionista como las que desde ayer se muestran al público en Casa Ciriza de Trintxerpe. El emblemático edificio industrial vuelve a convertirse, por segundo año consecutivo, en sede de la exposición Art Ride IV, incluida dentro de Wheels & Waves, el festival custom más importante de Europa. En sus viejas cámaras frigoríficas y bajo los techos de decenas de metros de altura se reparten 40 vehículos, en su mayoría motos fabricadas desde los años cincuenta o ideadas a partir de piezas, así como tablas de surf hechas a mano, guitarras y fotografías, entre otros artículos.

Este universo, que evoca escenas de tintes cinematográficos, con protagonistas de visten de cuero, fue inaugurado ayer con la presencia de la alcaldesa, Izaskun Gómez; la directora de Turismo de la Diputación Foral de Gipuzkoa, Maite Cruzado; y Sancho Rodríguez, de la organización de W&W. «La muestra fue un éxito el año pasado. El espacio es una gozada. A los visitantes, los artistas y las marcas les gustó mucho. Este año repiten trayendo máquinas y propuestas muy especiales. También aumenta la presencia del surf con tablas como las de los años 60 de California», señaló a este periódico Rodríguez.

La apuesta de grandes firmas por esta iniciativa queda patente en las aportaciones que han realizado. Algunas son de «un valor incalculable», como subrayaron los responsables de W&W. «Una de las piezas más valiosas es este coche hecho en aluminio, un prototipo único de 1940 que cuesta 10 millones de euros», indicaron, refiriéndose a un BMW 328 Kamm-Coupé que participará hoy, viernes, en la carrera Punk's Peak que se llevará a cabo en las laderas del monte Jaizkibel.

A pocos centímetros de este vehículo que acapara la atención de los amantes de motor y curiosos, se sitúa una de las flamantes cuatro motos que el coleccionista trintxerpetarra Natxo Barral ha aportado a la muestra. Se trata de una BMW negra que alimenta como pocas la leyenda.

No es la única. En la planta baja de Ciriza se sitúan otros ejemplares que despiertan admiración. Ése es el caso de la Harley-Davidson XA, un modelo fabricado en serie para el ejército norteamericano, equipado con un motor plano de dos cilindros. Otro tanto puede decirse la bautizada como 'The BSA', inspirada en la pilotada por Dave Aldana; y el modelo Velocette Scrambler de 1964, de estilo vintage, con el que Richard Vincent corrió en rudos circuitos de tierra; y la pieza de Spirit of Munro, de formas aerodinámicas, similares a un obús, con la que Indian rinde homenaje a la legendaria moto con la que el neozelandés Burt Munro batió varios récords de velocidad a finales de la década de los sesenta en el mítico Lago Salado de Bonneville, en Utah (EE UU).

Atractivo turístico

En el acto de presentación de estas joyas, la alcaldesa agradeció a los responsables del festival que eligieran Pasaia como escenario del mismo. «Es un referente a nivel internacional. Esperamos que a lo largo de los próximos días se acerque gran número de visitantes a nuestro municipio para disfrutar de los equipamientos culturales, de la gastronomía y del paisaje de Pasaia», manifestó Izaskun Gómez.

Por su parte, la directora foral de Turismo también hizo hincapié en la celebración de este acto cultural como una estrategia del ámbito de la promoción turística de la comarca de Oarsoaldea y Bidasoa. «Sumamos la cultura de una zona concreta con la propia de los moteros y el surf. En este enlace hemos hecho un ejercicio de colaboración, trabajando con W&W para presentar la cultura de las sidrerías», declaró.

Al acto se sumaron Joxe Mari Alberro, director de Sagardoaren Lurraldea, y Amaia Zubeldia, en representación de la Asociación de Sidrerías de Gipuzkoa. Ambos recordaron que la sidra vasca tiene una presencia destacada en este evento bajo la campaña promocional 'Txotx San Sebastian Region', impulsada por el departamento de Turismo de la Diputación Foral de Gipuzkoa, «donde las personas que nos visiten podrán degustar chuleta, queso y sidra».

La exposición Art Ride IV se podrá visitar en Casa Ciriza de Trintxerpe hoy, desde las 11.00 y hasta las 21.00; mañana, también de 11.00 a 21.00; y el domingo, de 11.00 a 19.00 horas. El precio de la entrada es de 6 euros.