Los polideportivos municipales ya están preparados para el verano

Los complejos deportivos de Pasaia ofertan un total de 14 disciplinas diferentes para adultos dentro de su campaña de verano. Todas ellas en diferentes horarios, aprovechando al máximo las instalaciones y los recursos naturales del municipio. Así lo manifiestan sus responsables, quienes añaden que además de dar seguimiento a los cursos de más afluencia durante el curso escolar (pilates, zumba, ciclo, tonificación, jumpfit, k-strech...), se han incorporado a la oferta de verano novedades tanto en actividades de sala como en las programadas en el medio natural.

Entre las novedades de las actividades de sala destacan los cursos de telas acrobáticas y TRX en el BOX Trintxerpe. «Esta instalación está situada bajo las pistas de Araneder y hasta hace poco albergaba una zona de mini-fontones que ha tenido un uso muy limitado. Desde hace casi tres años cuenta con un rocódromo tipo bulder equipado para iniciación y ejercicios técnicos, así como con un espacio anexo para la práctica de artes marciales», señalan.

En una tercera estancia, recientemente, se ha diseñado una zona pensada para actividades en suspensión o que requieran de agarres y cinchas para la práctica de determinados ejercicios tanto en suspensión, funcionales como pliométricos.

Según explican, «el TRX está compuesto por una cinta de nylon de alta resistencia, regulable en altura mediante hebillas metálicas, que dispone de un punto de anclaje por un extremo y empuñaduras y soportes para pies por el otro. La clave de la actividad física con TRX es la realización de los llamados ejercicios funcionales. A diferencia de otro tipo de trabajo, los ejercicios TRX se caracterizan por un entrenamiento natural, donde se ejercitan los grupos de músculos que intervienen en la realización de un movimiento, consiguiendo realizar un trabajo que ayuda a mejorar en conjunto nuestro cuerpo».

Ya se ha puesto en marcha un grupo que practica con telas acrobáticas. Los ejercicios en tela acrobática o danza aérea pertenecen a una modalidad de la práctica circense del grupo de los ejercicios aéreos. Los cursillistas realizan evoluciones coreográficas y acrobáticas. «Resulta muy impactante porque están suspendidos en una tela a diferentes alturas realizando con mayor o menor esfuerzo infinitas posturas figurativas. Esta especialidad fusiona la danza con el ejercicio circense», indican.

Estreno de tablas de SUP

Entre otras actividades estrella de esta campaña destacan las relacionadas con el mar. Desde el Departamento de Actividad Física y Deporte del Ayuntamiento se ha realizado una inversión de 3.800 euros en material deportivo para la adquisición de 11 tablas de Stand Up Paddle (SUP) con sus consiguientes materiales complementarios para poder ampliar la oferta del servicio de alquiler de piraguas que hasta ahora se ofertaba con gran éxito. «La popularidad del SUP es cada vez más notable en el mundo de los deportes de deslizamiento y está creciendo a pasos agigantados y abierta a un segmento muy amplio de personas, ya que se trata de una actividad asequible para toda la población y muy recomendable como actividad de práctica regular diaria para el bienestar tanto físico como personal», apuntan.

El Stand up Paddle es una disciplina que se practica tanto en aguas tranquilas como en mar abierto, en modo de travesía o en su versión mas surfera. «La ventaja principal de ir parado sobre la tabla de SUP, es que nos ofrece un mayor ángulo de visibilidad y perspectiva de todo el entorno natural de la bahía que nos rodea. Desde esta posición se puede ver el fondo del mar o más allá de la superficie del agua. Cosa que no es posible cuando estamos sentados en una piragua. Otra gran ventaja es el motor que usamos para movernos, el remo de SUP, que nos permite alcanzar más velocidad y realizar maniobras imposibles remando con las manos», declaran.

En el caso de la instalación de Donibane, se va prestar tanto el servicio de alquiler de este material como la posibilidad de participar en cursos dirigidos. Se estudiará la opción incluso de ofertar cursos que combinen el yoga o el pilates con el mar. Este nuevo servicio permitirá ampliar el catálogo de actividades relacionadas con el mar, objetivo «muy importante» para seguir profundizando las nuevas tendencias en el ámbito de la actividad física y el deporte y la estrecha relación de nuestro municipio con el mar.

Además, las personas que sean socias de los Complejos Deportivos de Pasaia podrán adquirir un bono de verano para 4 meses (junio-septiembre) por importe de 60 euros, lo que les permitirá alquilar tanto las piraguas como los SUP disponibles en Donibane tantas veces quieran durante ese periodo.

Horario de verano

El Complejo Deportivo de Donibane permanecerá abierto todo el verano para así facilitar todos estos servicios durante la época estival. Su horario será, de lunes a viernes, de 8.00 a 21.00 horas; los sábados, de 9.00 a 19.00; y los domingos, de 9.00 a 13.00. Por su parte, en el Complejo Deportivo de Trintxerpe el horario de entre semana será de 9.00 a 22.00 horas y los fines de semana, de 9.00 a 13.00. La única excepción a tener en cuenta es que las instalaciones permanecerán cerradas del 16 de julio al 15 de agosto.

Todos los socios de las instalaciones deportivas de Trintxerpe y Donibane podrán utilizar cualquier instalación a discreción durante todo el año, especialmente cuando las instalaciones de Trintxerpe permanezcan cerradas.

Para más información, los interesados pueden dirigirse al Complejo Deportivo de Donibane (teléfono 943 345 371, trintxerpe@bpxport.com) y al Complejo Deportivo de Trintxerpe: 943399753 donibane@bpxport.com