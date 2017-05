Los pasaitarras decidirán sobre 400.000 euros de inversiones

El equipo de Gobierno municipal y la oposición se dan la mano dispuestos a poner en marcha los presupuestos municipales más participativos de los últimos años. Para presentarlos, PSE-EE, PNV, EH Bildu y Puede Pasaia(k) Ahal Du ofrecieron ayer una rueda de prensa en la que comparecieron mostrando su unidad ante la iniciativa que promete destinar los próximos dos años una partida de 400.000 euros a las inversiones que los pasaitarras decidan.

Para ello, el Ayuntamiento llevará a cabo un proceso de participación ciudadana, coordinado por la empresa Aztiker Soziologia Ikergunea. «Queremos partir de las visiones e intereses personales de cada pasaitarra, y realizar el paso a trabajar nuestras necesidades de manera comunitaria o colectiva, buscando el entendimiento entre diferentes: diversas necesidades, diferentes distritos. Entendemos que las necesidades de las personas son las necesidades de Pasaia», señaló la alcaldesa, Izaskun Gómez.

El Consistorio se compromete a recoger en el presupuesto municipal las conclusiones y decisiones que tome la ciudadanía mediante este proceso, como manifestó la primer teniente de alcalde, la jeltzale Nahikari Otermin, subrayando el respaldo que esta afirmación tiene de todas las formaciones políticas con representación municipal.

REACCIONES



Izaskun Gómez Alcaldesa «Animamos a participar porque contribuirá a la mejora de Pasaia» Miguel Mari Torrea Concejal «No es la primera vez que la oposición y el Gobierno vamos de la mano» Maitane Barrenetxea Miembro de Aztiker «Cada pasaitarra puede hacer todas las propuestas que quiera»

Prueba de ello es que también los portavoces de la oposición Miguel Mari Torrea (EH Bildu) y Nerea González (Puede Pasaia(k) Ahal Du) intervinieron en la comparecencia ante los medios de comunicación, dando cuenta de algunas de las principales características del proceso que a punto está de comenzar.

La ciudadanía debatirá y decidirá sobre 400.000 euros de inversiones «a ejecutar en dos años». El proceso se ceñirá a las propuestas que sean competencia del Ayuntamiento, y no excedan del presupuesto contemplado. Aún y todo, el Consistorio se compromete a recoger todas las propuestas e intentar gestionar «por otros cauces» aquellas que queden fuera de este proceso.

«No habrá ningún mínimo de presupuesto para cada distrito, de cara a no delimitar demasiado el proceso, entendiendo que las necesidades y los presupuestos puedan ser diversos. No queremos que sean cuatro procesos paralelos en cada distrito, queremos trabajar sobre Pasaia, entendiéndolo como un solo municipio. Cada propuesta no podrá superar un presupuesto de 100.000 euros. De esta manera, aseguramos que por lo menos sean cuatro las propuestas que salgan en este proceso», indicó González.

En palabras de Torrea, el objetivo principal de este proceso es «abrir a la ciudadanía la gestión pública, y en este sentido, hacer partícipe a pasaitarras del debate y decisión del presupuesto municipal».

Por su parte, Maitane Barrenetxea, de Aztiker, dio cuenta de las especificidades del proceso, que se dividirá en cuatro fases. La primera se centrará en la recogida de propuestas, estableciéndose para ello un plazo de tres semanas, del 29 de mayo al 19 de junio. Se han previsto cuatro sesiones: el 8 de junio, en el Ayuntamiento de Donibane; el día 13, en la ikastola de Antxo; el día 15, en el Udal Aretoa de San Pedro; y el día 10, en la Tenencia de Trintxerpe. También se podrán realizar aportaciones por intenet -www.pasaia.eus- o entregando el impreso cumplimentado que se ha creado para tal fin en las oficinas del SAC.

El Ayuntamiento realizará una valoración de dichas propuestas reunidas, realizando un primer filtro -se eliminarán las que no sean de su competencia o ya estén previstas-, para pasarlas a manos del personal técnico para su valoración y cálculo de presupuesto. Entre finales de septiembre y principios de octubre se profundizará en las propuestas mediante reuniones abiertas a la ciudadanía, en las que serán priorizadas. Un mes después, se llevará a cabo la votación final entre el aproximadamente medio centenar resultante.

«Relativamente fácil»

La alcaldesa, que animó a los vecinos a participar en esta iniciativa, aseguró que llegar a un acuerdo con todos los grupos «ha sido relativamente fácil». Torrea, por su parte, dio la bienvenida a la participación ciudadana a los grupos del Gobierno, recordándoles que anteriormente se han celebrado otros procesos de este tipo, como los de Ondartxo, Ciriza y La Herrera, y cuyas conclusiones «no se han respetado».