Una exposición para aparcar la indiferencia

Luces y un elemento en apariencia tan banal como el cartón se convierten en el hilo conductor de 'Aparca tu indiferencia', la exposición organizada por Cáritas Gipuzkoa que ofrece una mirada a la exclusión social. La muestra, abierta hasta este próximo domingo en Casa Ciriza de Trintxerpe, propone un recorrido por situaciones cotidianas, como la de la pobreza, la soledad y la enfermedad mental, a las que no siempre se da visibilidad.

Y es el cartón, utilizado como abrigo por los sin techo en las noches de frío y también como lienzo para escribir mensajes dirigidos a los transeúntes, el que sirve de guía por la más de una decena de espacios ideados en la planta baja de este antiguo edificio industrial. Desde el que invita a sentarse para «completar el puzzle» del voluntariado, al que presenta un banco de la calle que «mañana podría ser tu casa», pasando, entre otros, por el que recrea un comedor en cuyo menú del día se incluyen empatía, acogida y compañía como principales platos.

Es así, de una forma «variada y sencilla, pero directa», como son representadas las distintas caras que pueden tener las situaciones de pobreza y exclusión social. A través de diferentes paneles de cartón, elementos gráficos y visuales, se expone la realidad de las personas sin hogar, las personas inmigrantes y las personas afectadas por alguna enfermedad mental, entre otras.

Según explican sus organizadores, «con esta muestra pretendemos dar a conocer, sensibilizar y también concienciar de la importancia que tiene el actuar, porque en las manos de cada uno está la posibilidad de hacer mejor la vida a alguien. Con nuestra manera de vivir, comportarnos, actuar, podemos influir para bien en nuestro entorno».

La respuesta ciudadana no se hace esperar. Desde que 'Aparca tu indiferencia' se estrenó meses atrás en un parking -el auténtico lugar para el que fue concebida- de San Sebastián, pasando posteriormente por Bergara e Irun, los visitantes han reaccionado de manera totalmente inesperada ante los espacios propuestos. En el que aborda la problemática de los inmigrantes a través de los bertsos de Maialen Lujanbio y Amets Arzallus, el público comenzó a dejar monedas para ayudar a quienes desean regresar a su país de origen, pero carecen de recursos económicos para emprender el viaje de vuelta.

No son las únicas reacciones que los visitantes han ido teniendo tras su paso por la instalación. En su recta final, ante un muro simulado en el que puede leerse 'Déjales un mensaje de apoyo', se van acumulando pequeñas notas de colores con frases de carácter solidario. Las palabras cargadas de aliento parecen establecer un diálogo con las que toman el suelo redactadas en trozos de cartón: «Llueve y no tengo adonde ir»; «Estoy desilusionado, demasiado tiempo en la calle»; «No somos tan diferentes, vamos a conocernos»; «Dejé familia y tierra, y he encontrado esperanza».

Medio siglo de vida

La iniciativa inaugurada a últimas horas de la tarde del lunes en Casa Ciriza se enmarca dentro de las distintas actividades que Cáritas Gipuzkoa está llevando a cabo dentro del 50 aniversario de su fundación. A lo largo de este medio siglo de trayectoria, esta entidad «ha ido leyendo los momentos y las situaciones sociales más sufrientes para las personas y ha ido encarnándose en la historia social y humana, organizando la acción de Cáritas para atenderlas».

Así lo manifiestan sus responsables, quienes añaden que, en la conmemoración de sus bodas de oro, las Cáritas parroquiales de Pasai San Pedro y de Trintxerpe han querido sumarse al desarrollo de una actuación destinada a «dar a conocer la realidad de la pobreza y la exclusión social en nuestra sociedad».

Para ello, han traído a Pasaia una exposición que, bajo el título 'Aparca tu indiferencia', tiene como principal objetivo «mostrar y sensibilizar sobre estas situaciones de exclusión de una manera diferente».

Para conocer a fondo esta muestra itinerante, invitan a todos los pasaitarras a que se acerquen a Casa Ciriza de Trintxerpe, donde 'Aparca tu indiferencia' permanecerá abierta hasta el próximo día 30. El horario de visita será, de 18.00 a 20.00 horas, de lunes a viernes; y de 11.30 a 13.30 horas, el sábado y domingo. La entrada es libre y gratuita.

En su periplo, la exposición promete visitar otras muchas localidades de Gipuzkoa. Su siguiente destino será Azpeitia, donde podrá visitarse a lo largo de la próxima semana.