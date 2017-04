Denuncian la presencia de motos en Mendiola

El Club Atlético Trintxerpe ha denunciado la presencia de motos en la zona de Mendiola, en el monte Ulia. Según explican sus responsables, dichas motos circulan «a gran velocidad» por la carretera del Faro de la Plata y por los caminos adyacentes.

«Las motos no disponen de matrícula, siendo muy difícil su denuncia. Estos vehículos no disponen de seguro ni de autorización para circular por vías y caminos públicos y no hacen sino alterar la tranquilidad y el medioambiente, la vida y la convivencia», denuncian desde la citada entidad deportiva.

Para finalizar, los responsables del Club Atlético Trintxerpe subrayan que «está prohibida la circulación de vehículos a motor por el monte Ulia sin el permiso especial correspondiente».