Jubilados de San Pedro se movilizan tras suspender sus actividades

Sin dinero y sin poder llevar a cabo las actividades que venían desarrollando semanalmente en su centro. Así aseguran haberse quedado los mayores de San Pedro tras las medidas adoptadas por el Ayuntamiento, que, al parecer, les han obligado a «paralizar» sus cursos «por la falta de una subvención adecuada».

Según ha explicado a este periódico el presidente del Hogar, Jose Inazio Murua, «la no incorporación de la partida económica del primer semestre de 2016, entre otras, referente al coste de la profesora de yoga y gimnasia, así como el pago a nuestra cuenta del coste de la limpieza, previamente aceptada por el Ayuntamiento, han sido las causas de dejarnos actualmente sin recursos económicos para poder pagar las actividades.

Sin clases de yoga ni gimnasia, sin las lecciones de manualidades ni el taller naval y sin poder afrontar las facturas de limpieza y teléfono, han decidido movilizarse semanalmente. El pasado miércoles se concentraban a las puertas de la Tenencia de Alcaldía de San Pedro, con una pancarta en la que podía leerse 'Ayuntamiento. Jubilados sin actividades. ¡Solución!'.

«Pedimos con toda urgencia la reposición de las cantidades necesarias para reparar el daño que se ha producido y que no llegue al término de irreparable», declara Murua, quien ha hablado con los responsables municipales para tratar de llegar a un acuerdo.

«El concejal de Servicios Sociales, Sergio Ekiza, me dijo que los jubilados éramos unos privilegiados. No me parece una palabra adecuada. También hemos tratado de explicarle el problema a la teniente alcalde de San Pedro, Nahikari Otermin, pero dice que no lo entiende», señala el presidente del Hogar.