El Donibane Imp. Rueda se apunta otra victoria, la cuarta en lo que va de año

El Donibane Impermeabilizaciones Rueda está firmando un impecable año, ya que los cuatro partidos disputados durante 2017 los ha contado por victorias. La última la lograba ante el Pulpo por un apurado 22-23. Al igual que ocurrió la pasada jornada, el juego de los rosas no fue brillante, pero sí mostraron gran ambición por conseguir los puntos en litigio, y derrotaron a los zumaiarras, que opusieron seria resistencia, gracias a un gran segundo tiempo, en el que tomaron las riendas del partido.

El inicio de la contienda fue claramente favorable a los locales, que impusieron el ritmo que más les favorecía, y con un buen juego de combinaciones lograban crear espacios en la defensa visitante, y anotar con relativa facilidad desde la segunda línea ofensiva. Los sanjuandarras, poco entonados en defensa, sumaban inesperadas pérdidas de balón en ataque, con malos pases y recepciones que los locales aprovecharon para tomar ventajas de hasta 4 goles, lo que obligaba al entrenador pasaitarra a detener el partido y sustituir a la práctica totalidad de los jugadores. Unos ajustes defensivos y el empeño en enmendar los errores cometidos hicieron que al descanso el partido se mantuviese vivo, rebajándose la diferencia a la mínima expresión (13-12).

En la reanudación, si bien no desaparecieron los errores e imprecisiones en ataque, la defensa rosa funcionaba mejor, y el portero Cristian Cobeña sumaba acciones de mérito que volteaban el marcador, llegándose a los 10 minutos finales con ventajas visitantes de hasta 4 goles. La falta de acierto continuaba y los errores se reproducían, lo que provocó que el Donibane no fuese capaz de sentenciar el partido, lo que dio alas al rival, que se creció y llegó a los compases finales con posibilidades de sacar algo positivo. Finalmente, y pese a no lograr anotar en los 2 últimos minutos, el Donibane se hizo con los puntos en juego. Suma una nueva victoria que le coloca en el séptimo puesto, 6 puntos por encima de los hipotéticos puestos de descenso, y a 3 del play off de ascenso.

Lo peor de la jornada fue el apartado de lesiones, ya que el incisivo central Iñaki González sufrió una doble lesión en rodilla y tobillo que le mantendrá apartado de las canchas no menos de dos semanas, y el defensor Zuhaitz Garrido, con molestias en la rodilla, es seria duda para la próxima jornada.