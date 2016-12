La draga Jaizkibel, a escala

Parece un calco de la que permanece varada en dique seco en la orilla de San Pedro, donde fue restaurada para lucir como antaño, aunque ya nunca vuelva a navegar. El antxotarra Enrique Martínez se enamoró de ella y la reprodujo a escala, sin dejarse ni un solo detalle. La maqueta basada en la histórica draga Jaizkibel, que fue calificada como bien cultural con la categoría de monumento en 1992, es una versión en miniatura confeccionada, entre otros materiales, en madera y provista de 3.000 clavos que se reparten por el casco pintado de gris metalizado y granate.

«Trabajé duro para hacerla. Me ponía a las ocho de la mañana y me quedaba haciendo cosas hasta las diez de la noche. Soy una persona muy constante, pero aún así me llevó cuatro o cinco meses terminarla», recuerda su creador, que presume de haberla expuesto al público en lugares como el Museo Naval de San Sebastián.

Desde el pasado miércoles puede contemplarse en una de las salas del Hogar de jubilados Aiton Amonen Aterpea de Pasai Donibane. La draga Jaizkibel comparte protagonismo con otras 26 maquetas de barcos, todos ellos fabricados por Enrique Martínez a lo largo de los últimos seis años. La muestra permite conocer buques de todo tipo y de las más diversas épocas.

«Todos están hechos artesanalmente. Me he inspirados en las fotos de revistas y en planos que incluyen algunas publicaciones. Tengo memoria fotográfica y me acuerdo de los detalles. Todas son maquetas estáticas, no como las de grupos que existen en Valencia, por ejemplo, que las hacen pensando en que naveguen», explica Martínez.

La muestra incluye desde un ferry utilizado para el transporte de vehículos en América al barco fluvial Moon River, pasando por el que navegó por aguas del Mississippi, la nao Santa María, un arrastrero construido en los astilleros Murueta, el bacaladero Mistral de la Pysbe y hasta barcos piratas.

El maquetista destaca el San Ignacio de Loyola, el primer petrolero que hubo en el país. «Desapareció con toda la tripulación cruzando el Atlántico», indica. Otro curioso ejemplar es el que representa una lancha cañonera, «como las que se utilizaron para atacar los barcos ingleses que fondearon en Gibraltar».

«Cada uno tiene su historia», declara este vecino de Antxo que comenzó su pasión por las maquetas de buques a raíz de regalarle una a su hijo. Desde entonces, ha construido más de una treintena. La mayor parte de ellas puede contemplarse hasta el día 27, de lunes a viernes, de 11.30 a 13.30 y de 18.30 a 20.30, en el centro de mayores de San Juan.