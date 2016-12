Pasaia aprueba el presupuesto

Sin salirse del guión previsto. Así transcurrió el Pleno que, celebrado la noche del martes, permitió al equipo de Gobierno municipal que lidera la alcaldesa, Izaskun Gómez, sacar adelante su propuesta de presupuesto para 2017. Los nueve votos que sumaron los ediles del PSE-EE y el PNV refrendaron un documento que no contó con el respaldo de la oposición, aunque tampoco lo necesitaba para quedar aprobado.

Los presupuestos municipales, cuya cuantía asciende a algo más de 19,3 millones de euros, se caracterizan por la «prudencia» con la que se han valorado los ingresos contemplados para el próximo ejercicio. Están, además, «condicionados por las ordenanzas fiscales», que permanecerán congeladas.

El concejal de Hacienda, Aitor Iturbe, enumeró algunas de las inversiones que se ejecutarán los próximos doce meses, entre las que destacan las destinadas a mejorar las casas de cultura y a adquirir un coche, un radar y una grúa para la Guardia Municipal y una barredora.

Mientras la concejal no adscrita se abstenía, tanto EH Bildu como Puede Pasaia(k) Ahal Du optaron por votar en contra, pero, eso sí, antes intentaron enmendarlo. Los dos grupos políticos hicieron los deberes y presentaron sendas enmiendas a la totalidad que, pese a respaldarse mutuamente, fueron previsiblemente decayendo.

Otro tanto sucedió con las enmiendas parciales. EH Bildu propuso un total de 24 para, entre otras cuestiones, reducir las retribuciones básicas a altos cargos, aumentar las ayudas a medios de comunicación en euskera, apostar por planes de empleo y volver a contemplar las ayudas a familias «que sufren la dispersión penitenciaria».

Puede Pasaia puso sobre la mesa una batería de 17, con el fin de subvencionar a nuevos comercios que abran sus puertas en la localidad, crear un plan contra la pobreza energética y reforzar la promoción de la educación pública, entre otros temas. También la edil no adscrita registró tres enmiendas parciales sobre inversión en eficiencia energética, escuelas infantiles y adquirir un coche híbrido para la Policía Local.

Ninguna de estas propuestas recibió luz verde y el proyecto de presupuesto no se vio alterado lo más mínimo, a pesar de las críticas que suscitó en la oposición.

Las claves

La alcaldesa realizaba ayer una valoración de la sesión plenaria, felicitándose por la aprobación del documento. A pesar de admitir que no es el presupuesto «ideal» que le hubiera gustado a un gobierno municipal, sí aseguró que es «serio, responsable, prudente y real».

Destacó el capítulo de inversiones, que asciende a 924.500 euros. «Y esto es con lo que empezamos el presupuesto, pero va a haber más a lo largo de 2017. Estas inversiones, además, se realizan con cargo al ahorro neto y a transferencias de otras administraciones, sin endeudamiento y sin incurrir en déficit», aseguró.

«Es cierto que podíamos haber asumido mayor gasto, hubiera sido lo más sencillo y popular, pero hemos optado por ser responsables», manifestó, para añadir que existen dos razones «de peso» para ser prudentes con la estimación de los ingresos. Se trataría de la devolución del cupo y de los IBIs de las fincas residenciadas en el puerto, «que vienen de la legislatura anterior».

«Ambas cosas nos obligarán a hacer una devolución bastante significativa», señaló, aunque admitió que está haciendo gestiones para evitar el segundo de los pagos indicados.

Izaskun Gómez agradeció la «buena» disposición de Puede Pasaia de sentarse a intentar mejorar el presupuesto, aunque no fuera posible. «No entendemos que con el de 2016 se pudiera llegar a un acuerdo y con éste, no, cuando no hay una variación sustancial para que estemos en las antípodas», declaró.

Más crítica se mostró con EH Bildu, por no mostrar la misma disposición. Recordó que este grupo «con diferentes nombres» ha gobernado «durante muchísimos años» este municipio. «Parece que sus recetas no han sacado a Pasaia de la situación socio-económica en la que se encuentra y me ha sorprendido mucho el tiempo que dedicaron a lanzar justificaciones de por qué no se han sentado a negociar el presupuesto», explicó.

Desmintió, tal y como lo hizo la portavoz socialista, Lore Suárez, en el pleno, las críticas de la coalición basadas en una supuesta reducción de la cuantía destinada a los planes de empleo. «Además de lo consignado, este Gobierno ha logrado que la Diputación, a través de su departamento de Ordenación, financie anualmente con 200.000 euros planes de empleo hasta 2020, aspecto que éste que ellos jamás consiguieron», indicó.

Desmintió la ausencia de inversiones achacada por Bildu, enumerando las «muchas» obras que se han ejecutado en el último año y medio, como el parque de Azkuene, el parking de Luzuriaga, San Roque y otras más.