Un herido tras volcar un camión cisterna en Oiartzun El camión volcado ha obligado a cortar un carril de la rotonda. / M. A. MATA El conductor del vehículo ha sido trasladado al Hospital Donostia y la circulación se ha visto alterada DV Miércoles, 24 enero 2018, 15:23

El conductor de un camión ha sido trasladado herido este miércoles al Hospital Donostia tras volcar el vehículo que conducía en Oiartzun, en el kilómetro 15 de la carretera GI-2132. El suceso ha ocurrido a las 11.30 cuando el camionero ha perdido el control del vehículo en medio de la rotonda ubicada a la salida de la autopista. El camión, que transporta aditivo de carburantes Ad Blue, acababa de salir de la autopista y no ha perdido la carga, aunque el accidente ha provocado alteraciones en el tráfico. La Ertzaintza ha cortado un carril y está a la espera de que especialistas puedan vaciar la cisterna del camión antes de incorporarlo, ya que si no no hay manera de enderezar el vehículo. Al parecer, el herido se quejaba de dolor en el hombro y por ese motivo ha sido trasladado al hospital.