Gaur zortzi hasiko da maiatza arte iraungo duen film-zikloa

Datozen hilabeteetan film-zikloa izango da Zinegileak Kultur Elkarteak antolatuta eta Udalak lagunduta. Josune Cousillas Kultura zinegotziak, Zinegileak Kultur Elkarteko antolatzaile eta lagun-tzaileekin batera honen berri eman du.

Urtarrilak 20: 'Ciutat Morta' (Xavier Artigas eta Xapo Ortega).

Otsailak 24: 'I'm not from here' (Maite Alberdi); 'Gure hormek' (Maider Fernandez eta Maria Elorza); eta 'Homing' (Xabier Iriondo).

Martxoak 17: 'Beti Bezperako koplak' (Ageda Kopla Taldea); 'Zepo' (Cesar Diaz Melendez); 'Bird Boy' (Pedro Rivero eta Alberto Vazquez); 'I said I would never talk about politics' (Aitor Oñederra); eta 'Decorado' (Alberto Vazquez).

Apirilak 21: 'Pedalo' (Juan Palacios).

Maiatzak 12: 'Boye' (S. Arabia).