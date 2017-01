Bigarren Film Zikloa datorren hilaren 20an hasiko da

Zinegileak Kultur elkarteak antolatuta, Bigarren Film Zikloari emango zaio hasiera hilaren 20an. Iluntzeko 19:00etan, 'Ciutat morta' dokumentala ikusteko parada izango da, Oiartzungo udal areto nagusian. «Dokumentala aurkezten Xavier Artigas eta Xapo Ortega zinegile bartzelonarrak izango dira», adierazi dute antolatzaileek. «Botearen indarkeria eta ustelkeria salatzen jarraitzen duen film dokumentala da», gaineratu dute.

Otsailaren 24an izango du jarraipena Film Zikloak. «Hiru film ikusteko aukera eskainiko dugu bigarren saioan: Maite Alberdiren 'I'm not from here'; Maider Fernandezen eta Maria Elorzaren 'Gure hormek' eta Xabier Iriondoren 'Homing'», nabarmendu dute. Martxoaren 17an, berriz, animazio film laburren saioa izango da. Denera bost film ikusiko dira: Ageda Kopla Taldearen 'Beti bezperako koplak', Cesar Diaz Melendezen 'Zepo', Pedro Riveraren eta Alberto Vazquezen 'Bird boy', Aitor Oñederraren 'I said I would never talk about politics' eta Alberto Vazquezen 'Decorado'.

Laugarren saioa apirilaren 21ean izango da. 2016ko Donostiako Zinemaldian saritutako 'Pedaló' filma ikusiko da. Era berean, Juan Palacios zuzendariarekin solasaldia izango da amaieran. Eta aurtengo bosgarren saioa eta azkena maiatzaren 13an izango da. Sebastian Arabiaren 'Boye' filma ikusiko dute zinema zaleek. Amaieran, egilearekin solasaldia izango da.

Saio guztiak doainik izango dira eta iluntzeko 19:00etan hasiko dira Oiartzungo udal areto nagusian.