Joserra Salaberria (Presidente del Allerru): «En Lezo se percibe ilusión porque consigamos el ascenso» Jugadores, entrenadores, técnicos y responsables del Allerru K. E. / ARIZMENDI «Dependemos de nosotros mismos y tenemos el 99% de posibilidades» LUISMA RODRÍGUEZ LEZO. Viernes, 25 mayo 2018, 00:58

Joserra Salaberria es el actual presidente del Allerru y en su mandato puede devolver al club a la categoría de División de Honor Regional, la máxima que alcanzó en su ya dilatada historia en la temporada 2004-2005. Parte con una ventaja de 3 goles en el partido de vuelta que disputará mañana sábado en su feudo de Plazeta ante el Tolosa.

-¿Cómo está viviendo la posibilidad de que el sábado el Allerru logre el ascenso?

-Está claro que tenemos mucho a nuestro favor, pero no tenemos el 100%, sólo el 99. Dependemos de nosotros mismos claramente, gracias al buen resultado que conseguimos en el partido de ida ante el Tolosa y donde vencimos por 0-3. Pero ellos también pueden hacer un buen resultado y no nos podemos confiar. Aún así tendríamos una segunda posibilidad de ascender si el primer equipo del Tolosa no sube a Tercera. Pero lo que queremos es no fallar este sábado, para así no tener que depender de otros resultados.

-La directiva ha decidido que la entrada sea libre para incentivar la asistencia.

-En un principio hablamos con la directiva del Tolosa con la idea de que los dos partidos de promoción fueran gratuitos, pero ellos de manera unilateral decidieron cobrar en el suyo. Nosotros hemos optado por no cobrar entrada y en su lugar haremos una rifa, con boletos de 1 euro, en la que sortearemos tres lotes de prendas deportivas, pero sin obligatoriedad de comprarlos.

-¿Se ha notado un incremento de aficionados en Plazeta ante la buena marcha del equipo?

-Habitualmente no acude mucha gente a Plazeta para ver los partidos, aunque luego viendo otros campos, la asistencia no es tan baja como pensábamos, pero este año sí que está habiendo más asistencia. También en Lezo se ve más interés, te paran por la calle, te preguntan que tiene que pasar para el ascenso. Hay ilusión y en la plantilla también se observa. Ha sido una semana atípica, respecto al habitual día a día del club.

-En 2004 también se ascendió, pero el paso por la División de Honor fue fugaz, si este año se logra, ¿se reforzará el equipo?

-En 2004 nos enteramos de que subíamos a finales de julio y no tuvimos margen de maniobra. Este año calculo que mantendremos el 80% de la actual plantilla, ya que va a haber bajas por trabajo, desplazamientos, etc... Nuestra filosofía es contar con gente de casa, ya que si fichas a muchos de fuera y luego bajas, pierdes a los de fuera y a los de casa.

-Por último, ¿hay prevista alguna celebración especial en caso de ascenso?

-Las celebraciones especiales no nos gustan. El año pasado también promocionamos y preparamos algo y luego nos llevamos un mazazo al no subir. No hemos preparado nada, salvo una cena con los jugadores, pues ya sabremos si hemos subido.