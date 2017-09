El PSE responde al gobierno que la OTA no fue municipal L.R. ERRENTERIA. Sábado, 30 septiembre 2017, 00:27

Ante las diferentes noticias sobre la situación del Servicio de la OTA y donde en algunas «se culpa a gobiernos anteriores que decidieron poner en marcha dicho servicio y privatizar su gestión», desde el PSE-EE su portavoz José Ángel Rodríguez manifiesta que «ante un tema tan serio no vamos a permitir que nadie haga demagogia y manipule la verdad para tapar sus vergüenzas y responsabilidades».

Añade que el PSE y su grupo municipal «no va a ser corresponsable de una mala gestión en este tema realizada por EH Bildu e Irabaziz (Podemos, IU, Equo), ni va a ir en contra de uno de sus principios básicos como es la defensa de los puestos de trabajo. Vamos a seguir predicando con el ejemplo y apoyando cualquier iniciativa que se nos presente y vaya en ese sentido».

Aclaró que «la OTA nunca ha sido un servicio público que se ha privatizado. Nació subcontratada desde el primer momento porque hace 25 años era la mejor solución y la menos costosa para el municipio. Se crearon puestos de trabajo y se gestionó el servicio año tras año con superávit y sin ningún problema hasta la fecha. Nunca se accedió a través de la OTA a una plaza de funcionariado como se ha publicado».

Rodríguez dice que «desde que este conflicto ha surgido, los responsables que lo han llevado a cabo han estado echando balones fuera, trasladando la culpa a otros y no asumiendo que, por su decisión política, han creado un problema donde no lo había. Lo único cierto es que dejan a 9 familias sin trabajo, siendo incongruentes con la defensa de los puestos de trabajo que tanto dicen defender, ustedes y sus bases, pero que no cumplen».

Estima que «ha sido una decisión política unilateral, sin haberla tratado con nadie, sin facilitar informes técnicos, jurídicos o económicos que demuestren que dicho servicio era deficitario o inapropiado. Tampoco ningún informe sobre la idoneidad del nuevo servicio. Hemos abogado desde el primer minuto por la negociación y el acuerdo entre las partes, así como que se garantice un trabajo digno. Bildu e Irabaziz, que han provocado esta situación laboral son los que deben responsabilizarse en buscar soluciones.

El cambio de 9 puestos de trabajo por 2 coches no es de justicia. Eliminar un contrato para sacar a concurso otro manteniendo una parte importante del actual servicio no es publificar. Tampoco es de justicia que para acallar sus conciencias el equipo de gobierno cree una bolsa de formación sin garantizar antes unos puestos de trabajo».

Finaliza señalando que «hasta la fecha las familias afectadas tenían garantizado un trabajo y un futuro de vida y con las decisiones políticas que han tomado lo único cierto que tienen ahora es la incertidumbre que se les ha creado, el miedo metido en sus cuerpos y el futuro que se les ha vuelto negro. La responsabilidad de todo esto solo tiene un nombre, Bildu e Irabaziz. Que unos tomen decisiones y otros sean los culpables no lo vamos a consentir. El PSE les pide responsabilidad, coherencia y soluciones satisfactorias. Aplíquense y actúen con seriedad y rapidez, que llevan más de tres años con esta historia y aunque movilicen a sus bases para su defensa y decir falsedades, lo único cierto a día de hoy es que el resultado de su gestión es desastrosa».