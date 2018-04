La poeta Ángela Serna leyó sus poemas en Noski!

La Librería Noski!, de la calle Santxoenea, retomó ayer su intensa programación cultural, después del parón provocado por las vacaciones de Semana Santa.

La encargada de poner en marcha nuevamente dicha programación fue la poeta residente en Vitoria Ángela Serna, que leyó a los asistentes varios poemas de su último poemario, que lleva por tíulo 'Máscaras para no enloquecer'.

En el prólogo de su libro, a cargo de Ángel Guinda, se puede leer que Ángela Serna «asume visceralmente que escribe como vive, también como lee. No se conforma con que la vida le roce. Ella se deja atravesar por la vida. No lee humo sino fuego. Razones por las que en sus 'Máscaras para no enloquecer' encontramos tanta sustancia, tanto fundamento, tanto saber».