El pleno aprobó mociones sobre pensiones y una aplicación de móvil

La Corporación celebró el pasado martes por la tarde su sesión ordinaria de enero con siete puntos en el orden del día, la mayoría de trámite, dado que eran puntos consistentes en daciones de cuenta de varios informes y solo se aprobó, con la abstención del PSE y PNV, una corrección de errores en una modificación de créditos y también tres mociones, una presentada por Errenteria Irabaziz sobre las pensiones y otras dos presentadas, una por este mismo grupo y la otra por el PSE y PNV, sobre una aplicación para crear e implantar una aplicación para móvil contra las agresiones sexistas y reducir el tiempo de intervención ante las mismas.

Si el pleno se alargó fue por el debate de dichas mociones. La primera que se aprobó fue la de Irabaziz, que pedía que se no privatizaran las pensiones, ni se alargara el tiempo de cotización y se derogaran las dos reformas laborales que a su juicio han reducido su cuantía.

Su propuesta salió adelante al apoyarla también EH Bildu que introdujo un breve texto modificando su contenido, que fue aceptado por los proponentes, en el sentido de que se recogiera que ninguna pensión tiene que estar por debajo del umbral de pobreza definido por la Carta Social Europea.

REACCIONESEñaut Gracia EH Bildu «Apreciamos incoherencia en el PSE y PNV a la hora de presentar su moción, cuando no han defendido lo suficiente las pensiones. El factor de sostenibilidad no puede ser la excusa para rebajarlas. El PSOE también hizo una reforma». Isaac Palencia PSE-EE «Hay que reforzar las pensiones para fortalecer el carácter de redistribución de la riqueza que éstas tienen. Por ello rechazamos el expolio al Fondo de Reserva al que las ha sometido el PP y que conduce a su empobrecimiento», Ion Collar Errenteria Irabaziz «Planteamos que las pensiones se vuelvan a relacionar en su subida con el dato del IPC, que no estén por debajo del Salario Mínimo, que se elimine la prohibición de libre disposición del fondo de reserva y se mejoren las de viudedad». Garbiñe Oiarbide EAJ-PNV «El sistema de pensiones públicas tiene que ser sostenible económicamente. El déficit no puede ser una excusa para rebajar su cuantía. Lo que se necesita es mejorar la gestión de las pensiones, no recortarlas cada año».